INFN | la rete GARR connette globalmente il CNAF alla velocità record di 200 Gigabit al

meteoweb.eu

: RT @ReteGARR: 200 Gigabit al secondo: il #CNAF, centro di calcolo @INFN_ è la prima sede in Italia a raggiungere queste velocità su rete ge… - todarogiovanni : RT @ReteGARR: 200 Gigabit al secondo: il #CNAF, centro di calcolo @INFN_ è la prima sede in Italia a raggiungere queste velocità su rete ge… - ragudelo2000 : RT @ReteGARR: 200 Gigabit al secondo: il #CNAF, centro di calcolo @INFN_ è la prima sede in Italia a raggiungere queste velocità su rete ge… - d_alicia : RT @ReteGARR: 200 Gigabit al secondo: il #CNAF, centro di calcolo @INFN_ è la prima sede in Italia a raggiungere queste velocità su rete ge… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Con lafinora mai raggiunta di 200al secondo, il, il centro nazionale di calcolo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è la prima sede in Italia a poter vantare una connessionegeografica globale di tali dimensioni, graziestretta collaborazione con ladella ricerca. Il collegamento permette oggi aldi essere interconnesso, attraverso ladella ricerca, con l’intero sistema mondiale delle reti della ricerca e in particolare con il CERN di Ginevra, dove è prodotta l’enorme mole di dati dell’acceleratore LHC, e con gli altri centri nazionali dove vengono distribuiti e analizzati i dati scientifici. Parliamo di un volume di dati scambiati finora nel 2018 pari a 61 PB, tanti da dover rendere necessario un link a 200 Gbps (per secondo), ovvero una capacità oltre 200 mila volte superiorecapacità media di un ...