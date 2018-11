Incendi California | sale a 25 il bilancio delle vittime

meteoweb.eu

(Di domenica 11 novembre 2018)a 25 ildegliin. Lo affermano i soccorritori. Ancora molti i dispersi. Dieci degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati scoperti dai soccorritori nella zona di Paradise, la cittadina a nord della capitale Sacramento completamente cancellata dal fuoco.Sette di questeerano in casa, tre erano all’esterno mentre probabilmente cercavano una via di fuga a piedi o in auto. Altre quattrosono state trovata in altre zone carbonizzate nelle proprie automobili. Il numero degli sfollati intantoa 300 mila in tutta la. Tra gli evacuati anche molte star.Si stima in 110 quello dei dispersi. “Glidellasi stanno espandendo molto, molto rapidamente (in alcuni casi alla velocità di 80-100 acri al minuto). Se le persone non evacuano velocemente, rischiano di essere sopraffatte dal fuoco. Bisogna ascoltare gli ordini di evacuazione dati dai funzionari statali e locali!”. Lo ha scritto su twitter il presidente Usa, Donald Trump, a proposito degliche stanno devastando la. In un precedente tweet Trump aveva parlato di “distruzione catastrofica”.