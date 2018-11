Incendi California | circondato dalle fiamme con la figlia in auto | così questo papà cerca

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 novembre 2018) “It’ll be all right”. “Andrà tutto bene”.Joe Allen, abitante della cittàna di Paradise,di tranquillizzare ladi tre anni incon lui mentre guida, tentando di allontanarsi dagliche stanno devastando la. La piccola ha paura e fa domande, lui mantiene la calma continuando a viaggiare in un paesaggio spaventoso. Il video è stato pubblicato dalla moglie dell’uomo Whitney Allen, sul proprio profilo Facebook L'articolocon laindi tranquillizzare la bambina proviene da Il Fatto Quotidiano.