In piazza a Torino si alza la voce dei Pro-Tav Appendino aperta al dialogo

Torino - i Sì Tav in piazza (senza bandiere politiche) «Siamo 30mila». Appendino : aperta alle critiche Foto|Video : La sindaca: accolgo le critiche e sono pronta a instaurare un dialogo costruttivo sulla Torino di domani, anche con chi ha una visione diversa dalla nostra

La Torino che vuole la Tav è scesa in piazza : Il popolo del sì alla Tav ha invaso questa mattina piazza Castello a Torino. Oltre 30 mila le persone che hanno accolto l'appello delle sette professioniste torinesi del comitato ' Sì Torino va avanti'...

La Torino che vuole la Tav è scesa in piazza : Il popolo del sì alla Tav ha invaso questa mattina piazza Castello a Torino. Oltre 30 mila le persone che hanno accolto l'appello delle sette professioniste torinesi del comitato "Sì Torino va avanti" nato in opposizione all'ordine del giorno approvato dalla maggioranza pentastellata di Chiara Appendino che dice 'NO' alla Torino-Lione. Duecentocinquanta gli agenti delle forze dell'ordine ...

Torino - in piazza il popolo del sì. «Siamo 30.000». Lega contro M5S : Grande affluenza in piazza Castello dove sulle note della canzone di Jovanotti 'Io penso positivo' ha avuto inizio la mobilitazione promossa da 'Sì, Torino va avanti'. Secondo...

Sì Tav a Torino - 30mila persone in piazza | Il ministro Centinaio : "Per noi si deve fare" | Appendino : "Accolgo le critiche - porte aperte" : Grande folla a Torino per manifestare contro la decisione della maggioranza pentastellata di dire "no" alla Tav. A sostegno del "sì" anche la Lega. Il sindaco tende la mano e dice: "Accolgo le critiche, alcune proposte condivisibili. Parliamone".

Tav - a Torino in piazza il popolo del sì 'Siamo 30mila'. Lega contro M5S : ... della politica, del sindacato, imprenditori, lavoratori, giovani e anziani, volontari olimpici e gente comune che hanno accolto l'invito della vigilia, nessuna bandiera di appartenenza politica né ...

Torino dice sì alla TAV. 40mila persone in piazza Castello : Riflettori puntati sulla manifestazione "Si TAV" a Torino , definita "un'iniziativa davvero importantissima" dalla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan . "Tante donne e tanti uomini sono ...

Il popolo Sì TAV riempie Torino : 40 mila in piazza : ... dove salgono le sette donne del Comitato Sì, Torino va avanti , Mino Giachino, promotore del Sì Tav-Sì Lavoro, Gianmarco Moschella, studente di Economia, e Guglielmo Nappi, studente di Ingegneria ...

Torino - oltre 30 mila in piazza per dire sì alla Tav. Appendino : «Accolgo le critiche» : Dal palco gli interventi pacati delle organizzatrici che hanno letto il manifesto creato per dire sì a un’idea di sviluppo della citta che parta dalle infrastrutture e passi attraverso la città universitaria, la Torino turistica, la Torino produttiva. La piazza ha scelto l’arancione come colore e ha «vietato» le bandiere per ribadire il carattere di civismo della mobilitazione...

Trentamila persone in piazza Castello a Torino per dire Sì alla Tav : Trentamila persone si sono ritrovate stamattina in piazza Castello, a Torino, per partecipare alla manifestazione a favore della costruzione della Tav promossa dal gruppo Facebook "Si, Torino va avanti". In piazza esponenti di più forze politiche, che si oppongono alla posizione della giunta Appendino sulla linea ad alta velocità per il trasporto delle merci. Il gruppo "Si, Torino va ...

Sì Tav a Torino 30mila persone in piazza | Il ministro Centinaio : "Per noi si deve fare" | Appendino : "Accolgo le critiche - porte aperte" : Grande folla a Torino per manifestare contro la decisione della maggioranza pentastellata di dire "no" alla Tav. A sostegno del "sì" anche la Lega. Il sindaco tende la mano e dice: "Accolgo le critiche, alcune proposte condivisibili. Parliamone".

Torino - 30 mila in piazza per dire sì alla Tav. Appendino : «Accolgo le critiche» : sabato in piazza per il sì al progetto 09 novembre 2018 Tav Torino-Lione, storia di un'opera discussa da 30 anni Anche la politica si è mobilitata, la manifestazione ha registrato l'appoggio di Forza ...

Torino - 30 mila in piazza per dire sì alla Tav. Appendino : «Accolgo le critiche» : Dal palco gli interventi pacati delle organizzatrici che hanno letto il manifesto creato per dire sì a un’idea di sviluppo della citta che parta dalle infrastrutture e passi attraverso la città universitaria, la Torino turistica, la Torino produttiva. La piazza ha scelto l’arancione come colore e ha «vietato» le bandiere per ribadire il carattere di civismo della mobilitazione...

Tav. Migliaia in piazza a Torino per dire sì. Lega : "Va fatta". M5s : "stop se costa troppo" : "La nostra partecipazione alla manifestazione è innanzitutto un segno di rispetto e di attenzione verso il mondo produttivo e imprenditoriale piemontese che oggi ha deciso di scendere in piazza e che ...