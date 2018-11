In Nuova Zelanda | si può acquistare un' intera città dal fascino idilliaco

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : importanti affermazioni per Nuova Zelanda ed Inghilterra : Nel fine settimana si sono disputati anche quattro Test Match di Rugby femminile spalmati su tre giorni: venerdì vittorie dell’Inghilterra contro gli USA e della Nuova Zelanda in Francia, ieri affermazione del Galles sul Sudafrica (che a fine mese sarà avversario dell’Italia), oggi larga vittoria della Spagna contro Hong Kong. Inghilterra-USA 57-5 Il punteggio così netto Testimonia quale divario ci sia tra le prime quattro del ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : successi di misura per Nuova Zelanda - Galles ed USA : Oltre ad Italia-Georgia, conclusasi 28-17 (clicca qui per la cronaca), si sono disputati nel tardo pomeriggio odierno altri cinque Test Match ufficiali di Rugby internazionale. Vittorie nette per Russia e Scozia, mentre la spuntano all’ultimo respiro Nuova Zelanda, Galles ed USA. Russia-Namibia 47-20 Certamente la sfida con meno appeal, ma interessante per gli azzurri, che il prossimo anno si ritroveranno gli africani nello stesso ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 nel primo test match : adesso arrivano i «mostri» Australia e Nuova Zelanda : In uno stadio «Franchi» trasformato in succursale di Tblisi, tanto è rumorosa e colma di affetto per i Lelos la passione degli oltre tremila georgiani richiamati dalla possibilità di salire a cavallo ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : il clou è a Twickenham - l’Inghilterra sfida la Nuova Zelanda : Dopo l’antipasto di settimana scorsa, arriva il primo vero sabato di Test Match in questo novembre dal grande Rugby. Dopodomani, 10 novembre, entreranno in scena tutte le migliori nazionali al mondo per delle sfide che si preannunciano davvero spettacolari. Andiamo a scoprirle nel dettaglio. Scozia v Fiji – Edimburgo – Murrayfield, kick off alle 15.30 La settima forza contro la decima del ranking mondiale, dunque un Match che si ...

Nuova Zelanda : pescatore trova bambola in mare - ma ecco cosa era : È stato definito “un miracolo” il salvataggio nell’Oceano Pacifico di un bambino di 18 mesi da parte di un pescatore neozelandese. Gus Hutt, in vacanza in campeggio sulla Matata Beach di North Island, stava pescando quando ha visto da lontano una piccola sagoma che galleggiava sull’acqua, lo scorso 26 ottobre. “Pensavo fosse una bambola – ha raccontato Hutt al giornale locale NZ Herald – anche quando l’ho raggiunto e gli ho afferrato un braccio, ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Giappone Nuova Zelanda 31-69. All Blacks dominanti a Tokyo : La Nuova Zelanda domina il Giappone a Tokyo e strappa la vittoria con un sonoro 31-69 dopo aver chiuso in vantaggio già la prima frazione per 19-38. Alla fine la gara è comunque spettacolare, con dieci mete ospiti e cinque per i padroni di casa: Laumape ne sigla tre per gli All Blacks, Lafaele due per i nipponici. Nulla varia in chiave ranking, data la distanza superiore ai 13 punti in classifica tra le due compagini. Nel primo tempo si portano ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : si comincia nel week-end. Inghilterra-Sudafrica il clou - Nuova Zelanda in Giappone : Inizio soft, con sole quattro partite: scattano domani, sabato 3 novembre, i Test Match autunnali per quanto riguarda il Rugby. Sono quattro gli incontri che si disputeranno, tutti davvero molto interessanti: andiamo a presentarli. 06.45 Giappone-Nuova Zelanda I numero uno al mondo All Blacks volano in Giappone, dove l’anno prossimo tenteranno l’assalto alla Coppa del Mondo. I nipponici li abbiamo visti in scena a giugno contro ...

Nuova Zelanda - via riferimenti cristiani dalla preghiera dei deputati : In Nuova Zelanda , l'Ufficio di presidenza del parlamento nazionale ha recentemente eliminato ogni riferimento a Gesù e al cristianesimo dal testo della preghiera recitata dai deputati all'inizio di ...

Meghan Markle trasparenze in Nuova Zelanda : I cambi d’abito di Meghan Markle lasciano senza fiato. La moglie del principe Harry incanta durante il tour in Nuova Zelanda. Sempre sorridente e dallo sguardo innamorato, osa con una gonna sulle tonalità del blu dalle trasparenze esagerate. In controluce non è difficile scorgere la sua biancheria intima. Il parto è previsto in primavera, il pancione è già ben visibile e la duchessa di Sussex lo mette in evidenza con mise impeccabili. Non ...

Nuova Zelanda - enorme valanga di ghiaccio e neve travolge 3 alpinisti sul Monte Hicks : il racconto dell’unica sopravvissuta : Era già mattina sulla montagna quando un’onda di ghiaccio e neve si è abbattuta su di loro. Jo Morgan e due guide avevano deciso di raggiungere la vetta alle 2 del mattino e la donna aveva appena inviato un messaggio al marito: “Va tutto bene”. Ma non è andata così. Entrambe le guide hanno perso la vita nella valanga sul Monte Hicks, mentre Morgan è riuscita a sopravvivere dopo essere stata quasi completamente sepolta dalla neve per poi riuscire ...