In Italia ci sono quasi 18mila biblioteche | solo una minima parte è al Sud dove i minori

Gli Italiani riscoprono la bici e le passeggiate a piedi : crisi - ambiente o cambiamenti climatici sono i motivi principali : Gli italiani si muovono sempre più a piedi o in bicicletta. Complice probabilmente la crisi e anche una maggior consapevolezza ambientale, o ancora i cambiamenti climatici che, con piogge più frequenti, fanno aumentare la voglia di passeggiare all’aria aperta, i cittadini del Bel Paese preferiscono andare meno in auto e, anche se il numero di macchine per famiglia continua a crescere, spesso si opta per i mezzi pubblici. E’ la ...

Scherma Paralimpica - Bebe Vio regala la coppa del mondo all'Italia : 'Mi sono divertita tanto' : Bebe Vio racconta così, all'agenzia Ansa, la sua nuova impresa, le 14 stoccate nell'assalto finale della semifinale con la Cina che ha trascinato l'Italia alla finale di coppa del mondo di Scherma ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Il capitano Leonardo Ghiraldini : “La reazione in campo e lo spirito sono stati sempre ottimi” : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. A fine gara ha parlato al sito federale il capitano della Nazionale, Leonardo Ghiraldini. L’azzurro ha dichiarato a caldo: “Per noi la vittoria era molto ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 - respinti i ‘barbari’. Gli azzurri sono salvi - per ora : L’assalto dei “barbari” è stato respinto. L’Italia ha battuto la Georgia 28-17, la nazionale più forte dell’Europa di Serie B, quella che vorrebbe prendere il nostro posto nel Sei Nazioni e nel Rugby che conta. La lunga serie di sconfitte consecutive (nel prestigioso torneo continentale siamo ormai a quota 17), il ranking mondiale (dove i caucasici ci avevano da tempo superato), i tanti problemi del movimento ci avevano quasi fatto ...

AlItalia - stretta sulle offerte : Fs e Easyjet ci sono - Lufthansa forse : I commissari straordinari della compagnia stanno vagliando le offerte ricevute: la compagnia tedesca sembra fuori dai giochi...

Salvini attacca Renzi : ‘Gli Italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo? : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l’attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C’è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di ...

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - manovra indispensabile" | BankItalia : l'aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

Italia - Mancini esclude Balotelli e Belotti : le novità sono Tonali - Sensi e Grifo : ROMA - Restano ancora fuori dalle convocazioni azzurre del ct Roberto Mancini Mario Balotelli e Andrea Belotti , prima chiamata per Tonali del Brescia, Sensi del Sassuolo e Grifo dell'Hoffenheim. sono ...

BankItalia : obiettivi del governo su crescita pil sono ambiziosi : Roma, 9 nov., askanews, - L'andamento dell'economia e la volatilità dei mercati 'rendono ambizioso il conseguimento degli obiettivi di crescita prefigurati dal governo per il prossimo anno'. Lo ha detto il vicedirettore generale della Banca d'...

Ginnastica - l’Italia sogna in grande con le Fate : chi sono i fenomeni che puntano alle Olimpiadi? : L’Italia della Ginnastica artistica vuole sognare in grande come probabilmente non ci è mai capitato nella nostra storia recente. La Nazionale è ormai pronta per fare un salto nel futuro ed è già proiettata verso il 2019, la stagione attesa già da diversi anni cioè quella in cui la promettente classe 2003 compirà il salto di categoria e sbarcherà tra le seniores: le Fate sono pronte per incantare anche tra le grandi, hanno letteralmente ...

Diabete - in Italia ci sono 4 milioni di diabetici : “Uccide più del cancro - è una pandemia che sta colpendo le città” : Il “Diabete urbano” è la nuova pandemia del millennio che sta colpendo le città. Due pazienti su tre vivono infatti nelle metropoli, dove la gente passa più tempo in macchina nel traffico che a camminare. Dove il cibo spazzatura (confezionato e ad alto contenuto calorico) è disponibile a tutte le ore e a ogni angolo della strada. Dove per i ritmi frenetici della vita e gli orari serrati di lavoro si salta il pranzo o si mangia un panino davanti ...

Intervista – Erri De Luca : «L’Italia attraversa un passaggio più clinico che politico - le paure del diverso sono disturbi del comportamento» : Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua, Erri De Luca è uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo ...

Moscovici : “Gli Italiani non possono fare quello che vogliono” e liquida Conte : Moscovici mette sotto (con le parole) l’Italia, gli italiani e il premier Conte Ancora Pierre Moscovici, ancora un attacco all’Italia: lo scontro tra Roma e Bruxelles continua, colpo dopo colpo. Il tutto sempre sulla manovra economica licenziata dal governo e bocciata dalla Commissione Ue. “Gli italiani non possono fare quello che vogliono“, ha affermato il commissario scatenando la reazione piccata del premier, Giuseppe ...

I biglietti Champions del Napoli sono i meno costosi in Italia : L’analisi di Calcio&Finanza Napoli-Liverpool e Napoli-Psg sono state due partite per tutte le tasche. Secondo un’analisi effettuata da Calcio&Finanza, i biglietti dei due match di Champions League giocati dal Napoli al San Paolo hanno avuto dei costi molto più bassi rispetto ad altre partite della stessa competizione. Costi più contenuti anche rispetto ad altre sfide europee del Napoli, nel passato recente. Contro il ...