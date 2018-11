Immigrazione | vescovi e coop rosse contro Matteo Salvini | il leghista ha smontato i loro

liberoquotidiano

: RT @Libero_official: Toh che caso, vescovi e coop rosse attaccano Matteo Salvini. La ragione? Il leader della Lega ha svelato e smontato i… - mclanari : RT @Libero_official: Toh che caso, vescovi e coop rosse attaccano Matteo Salvini. La ragione? Il leader della Lega ha svelato e smontato i… - MgMariagrazia : Immigrati, preti e coop rosse: per loro la pacchia è finita. Salvini svela e smonta i loro sporchi affari - Monnalisa71 : RT @Libero_official: Toh che caso, vescovi e coop rosse attaccano Matteo Salvini. La ragione? Il leader della Lega ha svelato e smontato i… -

(Di domenica 11 novembre 2018) ... vicesindaco del Comune, ha recentemente chiarito che c' è un altro problema che non lo fa dormire: 'Non rischia di essere cancellata solo l' accoglienza per i migranti, ma l' intera economia del ...