Il set di Westworld distrutto dagli incendi in California foto | il Paramount Ranch raso

(Di domenica 11 novembre 2018) Brutti guai per uno dei set di. Nelladel Sud stanno divampando degliche hannodiverse case nelle zone di Camp Fire, Woolsey Fire e Hill Fire. Si stima che circa 250mila persone siano state evacuate dalle aree interessate, mentre è stato dichiarato lo stato d'emergenza.Le fiamme hanno colpito anche la storica area western delad Agoura Hills, conosciuta perché viene usata per girare le scene western dei film. Proprio lì si svolgeranno le riprese di3, ma l'o haal suolo l'intero set. Nessun danno a persone, dato che gli attori non stavano lavorando.La HBO, network americano dove la serie va in onda, ha rilasciato un comunicato dove spiega l'accaduto:Ilè stato uno dei luoghi utilizzati durante la prima e la seconda stagione di, oltre alla location principale a Melody...