Il papà malato di SLA che ha regalato un calendario alla figlioletta

(Di domenica 11 novembre 2018) Non è vero che la forza di volontà può spingere a fare qualsiasi cosa, ma di certo può aiutare a non buttarsi giù e a vivere al meglio la propria vita. Soprattutto se seidi una bellissima bimba di due anni e mezzo che è il centro della tua vita. Ivan Cottini è un modello e ballerino di 34 anni che vive nelle Marche ed è diventato noto purtroppo per un triste motivo: è il primoal mondo della forma più aggressiva di sclerosi multipla. Quest’ultima è una malattia terribile, degenerativa e per la quale non esiste una cura. E il ceppo che ha attaccato Ivan è il più terribile tra tutti. Una notizia questa, che avrebbe buttato giù chiunque. Ma non lui, che trova la forza di andare avanti e fare ciò che ama grazie a Viola, la sua bellissima bambina di due anni e mezzo. «La danza è la mia cura. Ogni giorno, dopo le terapie mediche mattutine, al pomeriggio mi alleno con ...