Il Papa | a volte la religione usata per opprimere i più deboli

Mick Schumacher al primo traguardo in F3 : a Hockenheim dove papà vinse tre volte con la Ferrari : Chissà come sarebbe fiero di suo figlio Michael Schumacher . Tra oggi e domani Mick , 19 anni, sul circuito di Hockenheim , potrebbe diventare campione europeo di Formula Tre. Proprio dove il padre ...

«Ho lasciato il lavoro fisso per fare il papà a tempo pieno : lo rifarei mille volte» : Congedo, prima e dopo il partoPrepararsi ai cambiamentiGestire i timoriDedicarsi a se stesseCura le relazioniCoinvolgere gradualmente il papàPuntare sull'intimitàL'adozioneSolo tu sai quando è ora di tornare al lavoroL'importanza del papàDue per unoSe sei una libera professionistaLa fine del congedoLui è sereno se lo sei anche tuLa qualità del tempo che passi con luiLa carriera è importante ma, per un numero sempre maggiore di uomini, la ...