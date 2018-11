Il Paese lasciato al degrado e all' inconsistenza politica

Pakistan - Asia Bibi scarcerata : «Ha già lasciato il Paese - è in volo con la sua famiglia» : La donna Pakistan a cristiana era stata condannata a morte per un'accusa di blasfemia. La Bbc: «In volo con la famiglia verso una destinazione sconosciuta»

Mimmo Lucano ha lasciato Riace : “Cosa ho fatto di male per non poter stare nel mio Paese ?” : Nella serata di ieri, il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari al primo cittadino calabrese, sostituendoli con un provvedimento di divieto di dimora nel comune jonico. Così, questa mattina, intorno alle 6 circa, Mimmo Lucano ha lasciato Riace e al momento non si sa quale sarà la sua destinazione definitiva. .Continua a leggere

Riace - il sindaco Lucano 'in esilio'. "Ha lasciato il Paese all'alba" : Ieri il Tribunale del riesame ha disposto il divieto di dimora. Salvini: "Non è un eroe dei tempi moderni"

Veneto come Lodi : agevolazioni per i libri agli alunni stranieri solo se presentano un certificato rilasciato dal Paese d’origine : Per ottenere il contributo regionale sull’acquisto di testi scolastici, gli alunni stranieri devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all’estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Dopo il caso Lodi, dove il Comune ha chiesto un documento aggiuntivo a chi non è italiano per ottenere le agevolazioni su mensa scolastica e scuola bus, si scopre che anche ...