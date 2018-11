Il Napoli batte anche la pioggia

Champions League - la Stella Rossa ci crede : “possiamo passare il girone - pronti per battere il Napoli” : Stella Rossa carichissima dopo aver vinto contro il Liverpool nella giornata di Champions League di ieri “Le sensazioni sono molto positive. Siamo contenti per la vittoria di ieri, vogliamo continuare così. Cosa ho detto a Pavkov? Era da me ieri sera. Gli abbiamo fatto tutti i complimenti, ma il calcio è un gioco di squadra e vince sempre la squadra. In ogni partita di questo genere ci sono eroi e ieri sera sappiamo tutti che ...

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Napoli - Ancelotti dà la carica : 'Dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg' : Napoli - 'Dobbiamo realizzare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg'. Carlo Ancelotti è consapevole che domani al San Paolo servirà un'altra impresa per fare risultato contro la ...

Napoli - Ancelotti da la carica : 'Dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg' : Napoli - 'Dobbiamo realizzare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg'. Carlo Ancelotti è consapevole che domani al San Paolo servirà un'altra impresa per fare risultato contro la ...

Napoli - Ancelotti : ''Ripetere andata per battere il Psg'' : Napoli - 'Non è mai il momento giusto per affrontare le grandi squadre'. Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida di Champions League del San Paolo contro il Paris Saint ...

Napoli - Ancelotti sicuro : “non abbiamo i calciatori eccezionali che ha il PSG - per batterli serve un’impresa” : L’allenatore del Napoli ha parlato in vista del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain, soffermandosi anche su Mbappé Il Napoli è pronto per il Paris Saint-Germain, la vittoria contro l’Empoli ha certificato la forza degli azzurri, pronti adesso ad un’altra impresa in Champions League. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Carlo Ancelotti tiene però i piedi per terra, convinto che non sarà affatto facile ...

Napoli - sfida la pioggia battente e il mare in burrasca. Sul lungomare lo spettacolo che lascia gli automobilisti a bocca aperta : Il lungomare di Napoli è sferzato dal vento e dalla pioggia e le auto all’altezza di via Partenope circolano lentamente, quando l’attenzione degli automobilisti viene catturata da uno show inaspettato. Una ragazza con la complicità del fidanzato che la riprende si mette a danzare in costume, noncurante degli elementi che sferzano la costa. Quando il ragazzo si avvicina con la macchina, la procace ballerina scavalca le fioriere che delimitano la ...

Basket - Serie A1 femminile 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Venezia batte Napoli nel big match - primo acuto per il Geas : La quarta giornata di Serie A1 femminile restringe a due le formazioni al comando della classifica: Schio e Venezia. Se la prima ha facilmente espugnato il campo di Torino, la seconda ha saputo prevalere nella partita più importante della giornata, che l’ha opposta alla Dike Napoli. C’è anche il primo acuto del Geas Sesto San Giovanni, che nella sfida tra neo-promosse espugna Empoli. Andiamo però a vedere i risultati nel ...

Roma - El Shaarawy : “Il mio regalo di compleanno? Battere il Napoli” : Ha le idee chiare Stephan El Shaarawy, l’attaccante della Roma si sta preparando al meglio per il match del San Paolo contro il Napoli dove, con grande probabilità, figurerà nell’undici titolare. Le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport sono piaciute ai tifosi della Roma che hanno visto un faraone grintoso e determinato: “Posso fare meglio dal […] L'articolo Roma, El Shaarawy: “Il mio regalo di compleanno? Battere il ...

Napoli-Roma - in quote gol Insigne batte Dzeko : A inizio marzo, nell’ultima sfida al San Paolo, Edin Dzeko fu il grande protagonista con una doppietta che portò verso il 4-2 finale per la Roma. Sette mesi dopo, il Napoli targato Ancelotti cerca la rivincita, a pochi giorni dall’impresa sfiorata con il Paris Saint Germain in Champions League. Contro l’asso bosniaco, gli azzurri avranno un Insigne formato lusso: con sei gol realizzati finora, l’attaccante ...

Allan : 'Dalla favela alla favola scudetto con il Napoli : ora voglio battere la Roma' : dal nostro inviato CASTEL VOLTURNO allan, chi vince domani? 'Ahi, qui a Napoli siamo scaramantici, non glielo dico'. E via con le mani sulle parti intime, lui e i presenti nella sala stampa di Castel ...

El Shaarawy : 'Battere il Napoli? L'anno scorso ci siamo riusciti...' : È un momento buono, a parte il passo falso contro la Spal - d ice ai microfoni di Sky Sport - siamo soddisfatti per la Champions. Ora ripartiamo da Napoli e sarà molto difficile' . I giocatori più ...

El Shaarawy : 'Per il mio compleanno vorrei battere il Napoli' : È un momento buono, a parte il passo falso contro la Spal - d ice ai microfoni di Sky Sport - Siamo soddisfatti per la Champions. Ora ripartiamo da Napoli e sarà molto difficile' . I giocatori più ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il Psg” : Intervistato da Il Mattino, è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli lo ha fatto a margine delle elezioni per il presidente della FIGC a Fiumicino. Il numero uno azzurro ha inevitabilmente parlato di Champions: il suo Napoli, domani sera, sarà impegnato nella difficile sfida esterna sul campo del Psg di Neymar, […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il ...