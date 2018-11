Il morbillo in Italia è ancora un pericolo | arriva il nuovo Piano del governo per

morbillo - è boom di casi in Italia : ecco le 7 Regioni in cui dilaga l’epidemia - record in Sicilia [DATI] : Il Morbillo continua ancora a ‘colpire’ in Italia, soprattutto in sette Regioni che hanno registrato l’88,2% dei casi contati nei primi nove mesi dell’anno: in totale ben 2.295, di cui 44 lo scorso settebre. A ‘soffrire’ di piu’ e’ la Sicilia con 1.117 casi, seguita dal Lazio con 235, Campania con 181, Calabria con 177, Lombardia con 149, Emilia-Romagna con 89 e Toscana con 76. Non vengono ...

morbillo - cinque casi in Italia : un picco anomalo. La valutazione degli esperti : Ancora casi di Morbillo in Italia. Dal 1 gennaio al 31 agosto 2018 sono stati segnalati in Italia 2.248 casi di Morbillo (di cui 126 nel mese di luglio e 66 nel mese di agosto 2018). La Regione Sicilia ha riportato l’incidenza più elevata (333 casi per milione di abitanti). Due decessi sono stati segnalati dalla Regione Sicilia, portando ad un totale di 10 dall’ inizio del 2017 (6 decessi nel 2018 e 4 nel 2017). Il 91,1% dei casi era non ...

morbillo - altri due morti : salgono a 6 le vittime in Italia nel 2018 - : I numeri sono stati diffusi dall'Istituto superiore di sanità. Gli ultimi decessi sono quelli di due adulti in Sicilia, entrambi non vaccinati. In totale 2.248 i casi dall'inizio dell'anno. L'Iss: ...

morbillo : in Italia 2.029 casi nei primi 6 mesi del 2018 : L’Italia è tra i paesi europei con il tasso più preoccupante di incidenza del Morbillo. L’allarme lanciato in agosto dall’Oms, e condiviso dal ministro della Salute Giulia Grillo che ha sottolineato la necessità di lasciare obbligatorio il vaccino contro il Morbillo, trova conferma negli ultimi dati forniti dal ministero: nel primo semestre del 2018 si contano gia 2.029 casi di infezione nel nostro Paese. Sono solo sette gli ...