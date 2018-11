«Il modello? La gara col Palermo E non bisogna sentirsi favoriti»

Italia modello europeo : a Bari il primo workshop nazionale dei garanti : 'La Calabria ha avviato il suo sesto corso per i tutori volontari perché serve maggiore scienza e coscienza per accogliere i minori. Penso che la legge 47 evidenzi la vera inclinazione di questo ...

I consiglieri comunali del Patto dei Sindaci : "No al modello Taranto. Il Sindaco Melucci non è garanzia di collegialità" : Che dire poi del modello di relazione politica? Con i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, trattati spesso come un fastidioso prurito della democrazia, le associazioni di categoria e i ...

Taser - da oggi agenti con la pistola elettrica. Il Viminale sceglie (senza gara) un modello vecchio e più costoso : Da oggi i poliziotti italiani potranno girare armati di pistole elettriche, previste per decreto nel 2014 e avviate da Matteo Salvini il 4 luglio scorso, con il via libera all’addestramento e alla sperimentazione. Si parte con 70 agenti in 12 città. Il debutto dello storditore a impulsi divide l’opinione pubblica. Il “modo” stesso in cui è avvenuto, conferma invece come la prima vittima d’ogni innovazione in Italia sia la ...