Il modello Gravina in Puglia | creato museo naturale che integra ricchezza naturalistica

(Di domenica 11 novembre 2018) “Quello che è accaduto tra la fine di Ottobre ed i primi di Novembre, in Veneto, Friuli e Trentino è un segno gigantesco. Dobbiamo capire che sta cambiando tutto e che dobbiamo adattarci a tutto questo. Le popolazioni di montagna hanno, nei millenni dimostrato sempre di sapersi adattare perché fanno una vita impegnativa e dura. Un evento così però non si era mai visto se non in casi di tragedie provocate dall’uomo come il Vajont e Stava che non attengono a fenomeni naturali. Ora però credo che per prima cosa bisognerebbe cercare di capire come ristabilire anche il danno psicologico delle popolazioni di questi paesi di montagna e non pensare solo al danno materiale. Bisogna anche chiedersi dove siano finiti molti degli animali e mi domando il perché non sia stata sospesa la caccia. Dare una mano dal punto di vista psicologico perché le persone questa ferita in qualche modo la stanno ...