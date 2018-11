Il mio commento sui giornalisti? I soliti sepolcri imbiancati recitano male la

huffingtonpost

(Di domenica 11 novembre 2018) "Leggo che i' recitando - tra l'altro- la parte delle verginelle, si sono scandalizzati per le mie parole e per quelle di Luigi. 'Di Battista e Di Maio attaccano la libertà di stampa...'. 'Ci attaccano perché raccontiamo i fatti...'. Ecco alcuni esempi della loro libertà... ecco alcuni dei loro racconti. Giudicate voi stessi!".Lo scrive su Facebook, Alessandro Di Battista, dopo le polemiche sul ruolo della stampa nella vicenda Raggi. L'esponente Cinque Stelle aggiunge decine di titoli di giornali usciti in questi ultimi mesi, sottolineando come "ora stanno tutti a difendere la loro categoria senza un briciolo di auto-critica e non si rendono neppure conto che è proprio tale difesa a spada tratta a fargli perdere quel poco di credibilità che ancora gli rimane".