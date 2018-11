Il ministro Bonafede | “Via alla riforma del processo civile” Sul conflitto di interessi

Lucia Annunziata al ministro Bonafede : "Sono più pennivendola o più put*ana?" : Lucia Annunziata la tocca piano e, pronti via, mette subito a suo agio il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “Io come giornalista sarei definita da lei più una pennivendola o una puttana?”.Quella della giornalista durante l’ultima puntata di Mezz’ora in più è una risposta provocatoria ai recenti attacchi del Movimento Cinque Stelle, scagliatosi contro la stampa dopo l’assoluzione di Virginia Raggi dall’accusa di falso documentale ...

Prescrizione - ministro Bongiorno : 'Mai in vigore senza una riforma' | Bonafede : 'Non c'è alcun collegamento' : "In base all'esperienza che ho fatto in politica - aggiunge -, ho capito da tempo che quella della giustizia è una materia davvero delicata. Purtroppo le riforme vengono spesso annunciate e poi ...

Prescrizione - il ministro Bonafede : 'Raggiunto l'accordo - verrà introdotta dopo il primo grado' : La maggioranza ha trovato un accordo sulla Prescrizione . Lo ha riferito il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede , al termine del vertice con il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di ...

Prescrizione - la Lega e il ministro Bonafede : 'Trovata la quadra'. Il sospetto : quando cade il governo : 'Abbiamo trovato la quadra sulla Prescrizione'. È Riccardo Molinari , lasciando Palazzo Chigi, ad annunciare la 'fumata bianca' tra Lega e M5s : abbiamo trovato la quadra'. Il capogruppo leghista alla ...

Prescrizione - Conte convoca Salvini e Di Maio. Presente anche il ministro Bonafede : Sta per iniziare, a Palazzo Chigi, il vertice sulla Prescrizione convocato dal premier Giuseppe Conte per risolvere uno dei capitoli del ddl anti-corruzione al centro di un braccio di ferro tra M5S e...

Sissy - il ministro Bonafede incontra il papà dell’agente : “Veglierò sul caso” : Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha incontrato in via istituzionale la famiglia di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria finita in un letto per un colpo di pistola. Insieme al capo del DAP, Francesco Basentini ha ribadito la propria disponibilità a seguire la vicenda in tutti i suoi aspetti. Il ministro ha annunciato l'apertura di una linea di comunicazione diretta tra la famiglia e il Ministero.Continua a leggere

La battaglia del ministro Bonafede contro la prescrizione : "Il sistema deve recuperare credibilità agli occhi dei cittadini. Non possiamo pensare che un processo passato attraverso spese, indagini e sentenze, si risolva a tarallucci e vino prima del giudizio definitivo. E poi la prescrizione esiste solo in Italia". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in una intervista a La Stampa spiega perché vuole fermare la prescrizione dopo il ...

De Luca : “Bonafede e blocco prescrizione? E’ notte fonda nella giustizia. Da oggi lui si chiamerà ‘ministro Bonanotte'” : “Giustizia? E’ notte fonda, è buio pesto. Una mattina si è svegliato il ministro Bonafede, che da oggi in poi si chiamerà “il ministro Bonanotte”, e propone di eliminare dopo il primo grado di giudizio i termini delle prescrizioni“. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca commenta l’emendamento al ddl Anticorruzione, annunciato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. E ...

Stupri - parla il ministro Bonafede : "La castrazione chimica non è nel contratto di governo" : "Non c'è alcuna iniziativa del governo in relazione all'introduzione della castrazione chimica e non vi è alcuna indicazione in tal senso nel contratto di governo". Parola del guardasigilli Alfonsdo Bonafede.Il ministro della Giustizia del Movimento 5 Stelle ha risposto al question time alla Camera dei deputati a un'interrogazione di Fratelli d"Italia relativa all'ipotesi di castrazione chimica per gli stupratori e responsabili di violenze ...

Prescrizione - il ministro Bonafede : “Emendamento al ddl Anticorruzione per bloccarla dopo il primo grado” : Un emendamento al disegno di legge Anticorruzione per bloccare la Prescrizione dopo il primo grado. Lo ha annunciato il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, alla fine della sua visita al cimitero di San Giuliano dove sono stati sepolti i bimbi e la maestra morti nel crollo della scuola Jovine a causa del terremoto del 31 ottobre 2002. dopo l’omaggio il guardasigilli ha incontrato il Comitato delle vittime delle stragi nell’auditorium di ...

Eutanasia - il ministro Bonafede frena : “Affrontare il tema? Vedremo - c’è un contratto di governo” : I ministri della Salute e della Pubblica Amministrazione, Giulia Grillo e Giulia Bongiorno, hanno accolto con favore la posizione della Consulta sul tema del fine vita. Di diverso avviso, invece, appare il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: "Credo che la Consulta abbia posto un punto di riflessione. Le forze politiche avranno poi modo di valutare se e come percorrere delle strade e di confrontarsi. Ora non è il caso di sbilanciarsi di ...

Alfonso Bonafede : "Codice rosso per violenza sulle donne"/ ministro Giustizia : "Procedimenti più snelli" : Alfonso Bonafede: "Codice rosso per violenza sulle donne". Il Ministro della Giustizia raccoglie la proposta di Doppia Difesa: "Procedimenti più snelli"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Caso Sissy - il ministro Bonafede : “Non saremo lo Stato vigliacco che abbandona chi lo ha servito” : "Faremo luce sul Caso". Il ministro Giustizia, Alfonso Bonafede è intervenuto al sit di protesta contro l'archiviazione del Caso di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria ridotta in Stato vegetativo da un colpo di pistola. Prima di restare ferita Sissy aveva denunciato la presenza di droga nel carcere della Giudecca, dove prestava servizio.Continua a leggere