Il Milan incerottato tiene ‘botta’ alla Juventus | la squadra di Allegri è una corazzata

(Di lunedì 12 novembre 2018) Si è conclusa con il botto la 12^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontateche hanno dato vita ad una partita emozionante fino all’ultimo minuto. Ladi Massimilianoha dimostrato di essere superiore dal punto di vista fisico e tecnico, vantaggio bianconero firmato da Mario Mandzukic, poi decisivo il rigore fallito da Gonzalo Higuain, nel finale la rete di Cristiano Ronaldo che ha chiuso definitivamente i conti. Nel finale reazione da parte di Gonzalo Higuain, il Pipita ha perso la testa ed è andato a muso duro con l’arbitro, inevitabile l’espulsione. Latorna a +6 sul Napoli, per ilstop in chiave Champions League., ancora una prestazione buona ma non entusiasmante Fabio Ferrari/LaPresse Laha conquistato un’altra vittoria nel campionato di Serie A, solo vittorie per la...