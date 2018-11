Il M5S sul Salva Messina | ' Niente pacchetti preconfezionati

Raggi assolta : indecenti e sbagliati gli insulti M5S. Anche se molta stampa questa volta se li merita : Premessa: chi sta al governo e ricopre cariche istituzionali deve avere sempre la decenza di non parlare mai di giornali e giornalisti. Tantomeno di insultarli. Perché in democrazia, come ci ha spiegato più di due secoli fa Alexis de Tocqueville, “per raccogliere i beni inestimabili prodotti dalla libertà di stampa, bisogna sapersi sottomettere ai mali inevitabili che essa fa nascere”. Detto questo, a parere di chi scrive, i tanti colleghi che ...

Dall'Anas allo spazio. Lite M5S-Lega sulle poltrone : Roma - Con il governo giallo-verde lo spoil system raddoppia. Prima il ministro dell'Istruzione, il leghista Marco Bussetti, ha tagliato la testa al presidente dell'Agenzia Spaziale, Asi, Roberto Battiston, scatenando l'irritazione del suo sottosegretario, il pentastellato Lorenzo Fioramonti che aveva denunciato come la decisione non fosse stata "condivisa". Poi è toccato invece al ministro delle Infrastrutture, l'ineffabile grillino Danilo ...

M5S chiede per la Rai una commissione di controllo sulla divulgazione scientifica : Una proposta di legge firmata da Luigi gallo, M5S,, dove è prevista l'istituzione, da parte del ministero dello Sviluppo economico, di una commissione per la divulgazione di maggiore interesse per i ...

Consigliera M5S insulta i Sì Tav. Appendino si dissocia - : Viviana Ferrero scrive su Facebook che i favorevoli alla Torino-Lione porteranno in piazza "disperati, anziani disinformati, madamin salottiere". La sindaca prende le distanze e poi la Consigliera si ...

Accordo Lega-M5S sulla prescrizione. La riforma slitta al 2020 e i penalisti scioperano : Salvini: “In vigore dal 2020”. L’emendamento non era ancora stato approvato dai parlamentari e il ministro Bonafede era già in diretta Facebook ad annunciarlo cantando vittoria. Ira delle opposizioni. Forza Italia: “Umiliano il Parlamento”,

In cosa consiste l'accordo tra M5S e Lega sulla prescrizione : Dopo giorni di tensioni, raggiunto l'accordo tra M5s e Lega sulla riforma della prescrizione. L'intesa, trovata dopo poco più di mezz'ora di vertice a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, prevede sostanzialmente il 'congelamento', per un anno dalla sua approvazione, dell'entrata in vigore dell'emendamento ...

Acqua - allarme utility sulla proposta di legge targata M5S : "Tariffe più alte del 15%" : "Condividiamo lo spirito, ma siamo preoccupati" : questa la posizione delle utility che, dunque, si mostrano piuttosto critiche nei confronti di quella che è considerata una delle iniziative-simbolo ...

Alessandro Di Battista e i dubbi sul suo futuro : “Voglio dare mano a M5S - ma è bella anche libertà” : Alessandro Di Battista parla dal Nicaragua del suo futuro quando tornerà in Italia, a Natale: "Ho una voglia grande di dare una mano al MoVimento, poi lo sto facendo nel mio piccolo anche da qua. Però bisogna vedere, perché è bella pure la libertà di dire e scrivere tutto quello che voglio, è una bella ricchezza".Continua a leggere

Falsa laurea sul curriculum - Marco Valli si autosospende dal M5S - : L'eurodeputato pentastellato è finito al centro delle polemiche per delle false informazioni presenti sul suo cv: durante la campagna elettorale si è attribuito una laurea mai ottenuta in Economia aziendale alla Bocconi. "Desidero scusarmi, attendo decisioni probiviri"