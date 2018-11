Il Liverpool vince | il Chelsea 0-0 in casa con l’Everton

Stella Rossa - Pavkov : “Vi racconto la doppietta al Liverpool. A Napoli vogliamo vincere” : Milan Pavkov, attaccante della Stella Rossa di Belgrado, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 per parlare della splendida partita disputata in Champions contro il Liverpool. L’eroe di Belgrado ha raccontato le proprie sensazioni definendo la partita contro i reds come un momento fantastico della propria carriera: “Tutti noi da bambini sognavamo di giocare […] L'articolo Stella Rossa, Pavkov: “Vi racconto la ...

Champions League - i risultati di oggi (6 novembre) : pareggi di Inter e Napoli - crolla il Liverpool - vince l’Atletico : Arrivano due pareggi per le squadre italiane impegnate nella serata di Champions League, entrambi per 1-1 di fronte al proprio pubblico. L’Inter ferma la corazzata Barcellona: Malcom porta in vantaggio i blaugrana all’83’ ma quattro minuti più tardi Icardi porta a casa un punto preziosissimo. Il Napoli, invece, rimonta il PSG: Bernat la sblocca al 45′, Icardi la riacciuffa su rigore nel cuore della ripresa. I nerazzurri ...

Premier League - pari tra Arsenal e Liverpool - il Leicester vince e ricorda il presidente scomparso : Anche in Premier League, come in Italia, si è giocato per l'11/a giornata, e i fari erano puntati sul match dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool. È finita 1-1, con tante occasioni ma nessun ...

Premier - il Leicester vince nel ricordo del presidente. Arsenal-Liverpool finisce 1-1 : Leicester, commozione prima del match a Cardiff per l'omaggio al presidente scomparso Nel frattempo, le personalità più note della scena politica, musicale e sportiva della Thailandia hanno ...

Il Chelsea vince 4-0 e va a -2 dal Liverpool : Tutto facile per il Chelsea di Maurizio Sarri, che vince 4-0 sul campo del Burnley, nella 10/a giornata della Premier League, riportandosi a -2 dal Liverpool, 26 contro 24 punti, . I 'Blues' sbloccano ...

Champions : il Napoli vince - ma i bookmaker promuovono il Liverpool : ROMA - Il primo posto raggiunto ieri nel gruppo C ha spiazzato i bookmaker, ma per il Napoli la strada verso gli ottavi di Champions League è ancora lunga. Le valutazioni dei traders all'indomani ...

Napoli - Ancelotti : ''Liverpool forte - sappiamo cosa fare per vincere'' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di Champions League al San Paolo contro il Liverpool. Siamo appena alla seconda giornata della fase a gironi ma per gli azzurri si tratta già di ...