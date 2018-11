Il gesto incredibile dei clienti per farlo stare con la moglie malata

Incredibile Ancelotti - lo sfottò alla Juventus è ‘leggendario’ : gesto dell’orecchio in conferenza stampa [FOTO] : Il Napoli si prepara per la gara di campionato il Genoa, momento di forma importante per la squadra di Ancelotti , il tecnico azzurro presenta il match contro i rossoblu e lancia frecciate alla Juventus con Incredibile sfottò , il tecnico fa il gesto dell’orecchio proprio come quello di Mourinho: “il gesto di Mourinho? Scusa, non ho capito bene ( Ancelotti ripete il gesto di Mourinho allo Stadium portandosi la mano ...

VIDEO Douglas Costa sputa in faccia a Di Francesco! Incredibile gesto in Juventus-Sassuolo : Increscioso episodio negli istanti finale di Juventus-Sassuolo, match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2019 vinto dai Campioni d’Italia per 2-1 grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo. Douglas Costa ha sputato in faccia a Di Francesco da distanza ravvicinata: un gesto assolutamente da condannare, visto prontamente dall’arbitro che ha sventolato il cartellino rosso davanti al bianconero che ora rischia anche una ...