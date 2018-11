optimaitalia

: Il finale di #Instinct chiude la questione Dylan-Lizzie e lascia posto a #SWAT in onda dal 18 novembre… - OptiMagazine : Il finale di #Instinct chiude la questione Dylan-Lizzie e lascia posto a #SWAT in onda dal 18 novembre… - OptiMagazine : Il finale di #Instinct non va in onda il 4 novembre su Rai2: quando vedrete l'ultimo episodio?… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Ildifinalmente in? Sperando che non ci siano altri slittamenti e che Rai2 non si lasci andare a sorprese dell'ultima ora o ad errori di programmazione, sembra proprio che i fan di Alan Cunning avranno modo di salutare nel migliore dei modi la coppia formata datornerà inoggi, l’11 novembre, con l’episodio dal titolo “L’anello debole“ in cuiindagano sull’omicidio del protetto di Joan, Kristy, scoprendo segreti sepolti da lungo tempo e per i quali sembra che valga la pena uccidere. Inoltre,e Andy si applicano per adottare un bambino, e la dipendenza didalle informazioni ottenute illecitamente da Julian mette in pericolo una promozione.Nonostante le previsioni contrarie e le polemiche nel momento in cui la serie ha propinato al proprio pubblico un episodio davvero troppo simile a Bones, sembra che ...