lasicilia

: Il canto tradizionale sardo negli Usa - Sardegna - AnsaSardegna : Il canto tradizionale sardo negli Usa - Sardegna - 76ribe : RT @AnsaSardegna: Il canto tradizionale sardo negli Usa. Concerto Su Concurdu Sas Bator Colonnas e lezioni in New Mexico #ANSA https://t.co… - Sfrenest : RT @CinoSmarriti: Il bellissimo canto tradizionale friulano “Stelutis Alpinis” fu composto da Arturo Zardini alla Locanda del Porcellino d… -

(Di domenica 11 novembre 2018) CAGLIARI, 11 NOV - Ila cuncordu di Scano di Montiferro , Oristano, protagonista al 63/o Meeting of the Society for the Ethnomusicology , SEM, , il più importante appuntamento internazionale ...