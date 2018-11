Il Barça cade in casa

Ferrari - Cavalcade Classiche 2018 : le rosse più belle e veloci del mondo sbarcano in Sardegna [FOTO] : Oltre 70 esemplari di supercar d’epoca della Casa del Cavallino Rampante si sono ritrovate in terra sarda per un appuntamento irripetibile Più di 70 le Ferrari d’epoca che da ogni parte del mondo si sono date appuntamento in Sardegna per la seconda edizione di Cavalcade Classiche. L’evento, a cui hanno partecipato clienti di oltre 20 nazionalità, è ideato per condividere la passione per la guida di vetture che hanno segnato la storia del ...