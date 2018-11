I danni del maltempo Porto canale devastato a Mazara Esondano Birgi e Sossio a Marsala

Mazara del Vallo - straripa il fiume : allagamenti e danni. : Il sottosegretario Santangelo alle ore 15 sarà nel comune del Trapanese: "C'è bisogno di azioni assolutamente straordinarie" Mazara del Vallo, 10 novembre 2018 – "È un vero dramma quello sta colpendo ...

Maltempo Calabria : ingenti danni causati dall’esondazione dell’acquedotto Tuccio [FOTO] : 1/5 ...

Imperia : anche il sottosegretario Alessandra Pesce al vertice di domani in Prefettura sui danni del maltempo : Sarà presente anche il sottosegretario con delega ad agricoltura e turismo Alessandra Pesce all'incontro che si terrà domani alle 13 in Prefettura insieme al presidente della Regione Giovanni Toti, ...

Maltempo - piena del Po : danni all’agricoltura per oltre un miliardo : Sale ad oltre il miliardo il conto dei danni all’agricoltura con le coltivazioni finite sott’acqua per effetto delle esondazioni dei corsi d’acqua con l’ondata di piena del Po che ha raggiunto il livello di 4,5 metri sopra lo zero idrometrico per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di Maltempo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 8 novembre al Ponte della Becca (Pavia) dove ...

AGRICOLTURA - danni del maltempo. Cossa : "Governo sospenda il pagamento di tasse e contributi previdenziali" : Sopratutto nel Sud Sardegna , numerosi imprenditori hanno perso interi raccolti , con pesanti ripercussioni nell'economia delle aziende e delle famiglie. "Perciò, ho chiesto al presidente Pigliaru ed ...

Genova - crollo del ponte Morandi : per le imprese danni di 422 milioni - : La stima della Camera di Commercio è stata fatta dopo l'esame delle 2058 segnalazioni di danni diretti e indiretti: i primi sono in totale pari a 63 milioni e i secondi ammontano a 359 milioni

Maltempo Sardegna - Oristano conta i danni : deliberato lo stato di calamità naturale : La Giunta comunale di Oristano ha deliberato oggi lo stato di calamità naturale sull’intero territorio comunale per i gravi danni provocati nei giorni scorsi dall’ondata di Maltempo. La delibera sarà trasmessa alla Regione Sardegna che dovrà riconoscere lo stato di calamità naturale e avviare le procedure per la concessione degli aiuti economici secondo quanto stabilito della legge regionale 28 del 1985. Contestualmente, sulla base ...