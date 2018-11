Hockey pista | Serie A1 2018-19 | Lodi pareggia | ma resta in testa alla classifica dopo la

Hockey pista - Serie A1 maschile : i migliori italiani della quinta giornata : La quinta giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato molte emozioni e una capolista solitaria, ovvero i campioni in carica del Lodi (clicca qui per la cronaca), ma ha visto anche ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-5. 3 – Massimo Tataranni (Valdagno): semplicemente eterno. A 40 anni suonati l’attaccante lucano è ...

Hockey pista - Serie A1 maschile : Lodi sola al comando - pareggia Follonica : Quinta giornata di gare per la Serie A1 maschile di Hockey su pista, che vede al comando i campioni in carica del Lodi, capaci di sconfiggere 5-3 la Carispezia Sarzana, nel big match di giornata, con il Follonica che fatica più del previsto in casa contro Trissino, pareggiando per 2-2. Tutto facile per Viareggio, che piega 7-2 Thiene grazie alla tripletta di Renato Da Silva, con il Lanaro Breganze che sconfigge 5-4 la Ubroker Scandiano, mai doma ...

Hockey pista - Serie A1 2018/19 : al Sarzana il big match di giornata - in tre in vetta alla calssifica : Quarta giornata di gare per la Serie A1 di Hockey su pista maschile, che dopo lo spezzatino del turno precedente vive tutte e sette le partite disputarsi in questo sabato. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. Iniziamo dal 5-3 del Lanaro Breganze sul Valdagno, condita dalla tripletta di Eloi Mitjans, mentre in testa alla classifica troviamo Amatori Lodi (5-2 al Vercelli), Impredil Follonica, che avanti 0-3 si fa ...

Hockey pista - Serie A1 maschile : si completa la terza giornata - pari tra Valdagno e Lodi : Dopo gli anticipi del sabato (clicca qui per saperne di più), si completa la terza giornata della Serie A1 di Hockey su pista, con altre gare disputate nelle giornate di ieri ed oggi. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio quanto accaduto. Iniziamo dal 4-3 dello Carispezia Sarzana contro la Ubroker Scandiano. Una sfida sempre controllata dai liguri, che sono passati in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Danilo Rampulla e Matteo Pistelli, con ...

Hockey pista - Serie A1 maschile : solo due partite disputate - vincono : Terza giornata spezzatino nella Serie A1 di Hockey pista maschile, con appena due gare disputate nel sabato, mentre saranno ben tre quelle di martedì e altre due si giocheranno invece nella giornata di mercoledì. Iniziamo allora il nostro mini-recap dal successo per 4-0 del GSH Trissino sul Vercelli. Ottima presentazione quella dei veneti, che si portano subito sul doppio vantaggio con le reti di Ferran Formatje e Diego Nicoletti. Con i ...

Hockey su pista - Europei femminili Mealhada 2018 : ancora non si conosce la data del recupero di Portogallo-Spagna : Sarà un Europeo femminile di Hockey su pista ancora molto lungo, anche se alla sua conclusione mancano soltanto 1’45”: rigettata la data del 24 ottobre, proposta dalla Spagna, per il completamento della gara contro il Portogallo, sospesa per motivi di sicurezza dopo 48’15” di gioco sul punteggio di 3-2 per la selezione iberica. In un comunicato la federazione europea ha rigettato tale ipotesi invitando i due comitati ...

Hockey su pista - Europei femminili Mealhada 2018 : Italia-Francia 3-2. Azzurre di bronzo! : Si tinge di bronzo l’Italia femminile di Hockey su pista agli Europei di Mealhada: le Azzurre superano per 3-2 la Francia e conquistano aritmeticamente il terzo posto continentale. La partita è risolta da un’autorete a 36″ dal termine: un pareggio avrebbe quasi certamente privato le Azzurre, che oggi riposeranno, della medaglia, con le transalpine che ci avrebbero potuto scavalcare agevolmente nell’ultima giornata. Nel ...

Hockey su pista - Europei femminili 2018 : l’Italia pareggia allo scadere con la Germania : Con un gol all’ultimo secondo di Elena Tamiozzo, l’Italia strappa un pareggio contro la Germania nella sfida degli Europei femminili di Hockey su pista in corso di svolgimento a Mealhada. Un 3-3 contro le tedesche che lascia molto amaro in bocca per le tantissime occasioni (anche due rigori) avute dalle azzurre che conquistano dunque un punto contro una squadra che ha vinto il bronzo nell’ultimo Mondiale. L’Italia ...

Hockey su pista - Europei femminili Mealhada 2018 : Italia-Spagna 1-7 - pesante ko per le azzurre in Portogallo : Una pesante sconfitta per l’Italia negli Europei femminili di Hockey su pista a Mealhada (Portogallo). La Spagna, campione d’Europa e del mondo, si è imposta 7-1 contro le azzurre che poco hanno potuto fare al cospetto di un avversario tecnicamente superiore. Un match nel quale il piano tattico del tecnico nostrano Massimo Giudice era quello di ostacolare l’eccezionale potenziale offensivo delle rivali per cercare poi di ...

Hockey su pista - Europei femminili Mealhada 2018 : Svizzera Italia 0-3. Inizia bene il cammino delle azzurre : L’Italia Inizia al meglio gli Europei femminili di Hockey su pista battendo all’esordio la Svizzera: a Mealhada, in Portogallo, si erge ad eroina della prima sfida delle azzurre Giulia Galeassi, autrice della tripletta che è valsa il 3-0 finale con cui sono state schiantate le elvetiche. Buona la prima anche per Massimo Giudice, all’esordio da commissario tecnico sulla panchina della nazionale Italiana, che ha dominato in lungo ...

Hockey su pista - 1a giornata Serie A1 2018-2019 : Lodi show - demolito il Thiene! Ko Forte dei Marmi e Viareggio : La legge del Lodi fa subito la differenza nella prima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Hockey su pista. I campioni d’Italia hanno dominato nel match d’esordio, superando 8-3 il Thiene con le doppiette di Illuzzi, Verona e Compagno, abili nel trascinare alla vittoria i detentori del titolo. Il Lodi ha messo subito in mostra, dunque, tutto il suo valore al cospetto di un avversario ostico ma di caratura sulla carta ...

Hockey pista - A1 2018-2019 : Bassano-Trissino in DIRETTA Streaming. Guarda la partita in tempo reale : La Serie A1 2018-2019 di Hockey su pista in DIRETTA STREAMING su OA Sport e IRC Sport. La grande novità per la stagione che stasera, sabato 6 ottobre, si appresta ad avere inizio, consiste nella DIRETTA di tutte le migliori partite del campionato di Hockey su pista sulla nostra testata, che vi consentirà di godervi le immagini della Serie A1 in un’annata che si preannuncia ricca di emozioni. Si parte con il derby veneto tra Bassano e ...

Hockey pista - A1 2018-2019 : Bassano-Trissino in Diretta Live Streaming su OA Sport e IRC Sport. Orario e programma : Oggi sabato 6 ottobre incomincia la Serie A1 2018-2019 di Hockey su pista, riparte il campionato con tutte le squadre in campo e con l’ambizioso Bassano impegnato contro il temibile Trissino. Alle ore 20.45 i giallorossi saranno impegnati di fronte al proprio pubblico contro un avversario particolarmente ostico grazie a due nuovi arrivati come il portiere Català e la punta Xavi Rubio. Il Bassano cercherà di regalare una gioia ai tifosi e ...

Hockey su pista femminile - Europei 2018 : Spagna e Portogallo grandi favorite per il trofeo - l’Italia punta al podio : Sette sorelle a caccia del primato del girone che consentirà alla squadra vincente di sollevare la coppa al cielo. Gli Europei 2018 di Hockey su pista femminile andranno in scena a Mealhada, in Portogallo, tra lunedì 8 e sabato 13 ottobre e si svilupperanno in sei giorni di gare tra le sette componenti di un raggruppamento unico, senza partite ad eliminazione diretta. In sostanza, ogni passo falso rischia di rivelarsi letale per chi punta con ...