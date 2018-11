Hilary Duff choc | «Ho bevuto la mia placenta | il miglior frullato di sempre»

Hilary Duff choc : "Ho bevuto la mia placenta - un frullato delizioso" : Hilary Duff è una cantante, attrice e stilista statunitense. La 31enne di Houston è da poco diventata mamma per la seconda volta ed ha dichiarato qualcosa di sconvolgente e ripresa da People. L'ex ...

Hilary Duff dopo il parto : “Ho bevuto la mia placenta. Il frullato era delizioso” : Mamma per la seconda volta da poco più di due settimane, l’attrice e cantante Hilary Duff ha rivelato di aver bevuto la propria placenta dopo la nascita di Banks Violet. “Era delizioso. È stato il miglior frullato da quando avevo 10 anni”, ha detto l’ex stellina Disney nel podcast del dottor Elliot Berlin “Gravidanza informata”, come riportato da People. Visualizza questo post su ...

Hilary Duff mamma - è nata Banks Violet Bair : Di nuovo felicemente mamma. Hilary Duff ha dato alla luce Banks Violet Bair, nata la scorsa settimana a Los Angeles. Si tratta della 2° figlia per l'attrice ma della prima con il fidanzato Matthew Koma. Il primogenito, Luca Cruz, la Duff l'ha avuto con l'ex marito Mike Comrie, suo sposo dal 2010 al 2016. "Banks Violet Bair. Questa piccolina ha rubato i nostri cuori!", ha scritto sui social Hilary, con tanto di prima foto insieme ...

