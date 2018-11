Higuain rosso… di rabbia - Mandzukic e Ronaldo annientano il Milan : la Juventus macina record : I gol di Mandzukic e Ronaldo permettono alla Juve di espugnare San Siro e mantenere sei punti di vantaggio sul Napoli, niente da fare per il Milan che paga il rigore fallito da Higuain Trentaquattro punti su trentasei, undici vittorie e un pareggio che certificano la superiorità della Juventus nel campionato di serie A. Il Milan ci prova e avrebbe anche l’occasione per far male ai bianconeri, ma l’atteso Higuain tradisce i ...

Pagelle Milan-Juventus 0-2 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic spengono i rossoneri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno espugnato San Siro grazie alle reti di Mandzukic e Cristiano Ronaldo, Higuain ha sbagliato il rigore del pareggio. Di seguito le Pagelle e i voti di Milan-Juventus 0-2. Pagelle Milan-Juventus 0-2: MILAN: Donnarumma: 5,5. Non può molto sull’incornata di Mandzukic ma il gol di Cristiano Ronaldo è in parte colpa sua. Rodriguez: 4. ...

Milan-Juventus - il VAR dà il rigore ai rossoneri : Higuain sbaglia tutto e si fa ipnotizzare da Szczesny [VIDEO] : Mazzoleni dà rigore al Milan su aiuto del VAR, il Pipita si presenta dal dischetto ma si fa respingere il penalty da Szczesny Gonzalo Higuain diventa il protagonista in negativo di Milan-Juventus, il Pipita sbaglia clamorosamente un calcio di rigore assegnato da Mazzoleni per fallo di mano di Benatia in piena area di rigore. Il VAR aiuta il direttore di gara a concedere il penalty, Szczesny invece aiuta i bianconeri a rimanere in ...

Il sogno in rossonero e la verità sulla Juventus - Higuain non si nasconde : “hanno preso Ronaldo e mi hanno cacciato” : Gonzalo Higuain parla in una lunga intervista degli obiettivi che si pone in questa stagione con il Milan, il calciatore rossonero vuole già vincere! “Io sono qui ora e penso a vincere quest’anno, non posso aspettarne tre. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere qualcosa già in questa stagione, perché il Milan ha i mezzi per riuscirci. E se non ce la faremo, vedremo la prossima. Però dobbiamo far capire ai tifosi che siamo ...

Renzo Rosso : 'Milan - Higuain e Gattuso meglio di Icardi e Spalletti. Che goduria quel 6-0 all'Inter...' : Il proprietario del Vicenza e di Diesel , Major Partner del Milan, Renzo Rosso è intervenuto a Sky Sport parlando del prossimo derby tra l'Inter e i Rossoneri: 'Se posso lo guardo allo stadio, mi piace vederlo dal vivo. Il derby è qualcosa di unico, non c'è più quella divisione tra anima nobile e ...

Europa League 2018-2019 - Milan-Olympiacos 3-1 : Cutrone e Higuain in dieci minuti tirano fuori i rossoneri dalle difficoltà : Seconda vittoria in Europa League per il Milan, che batte l’Olympiacos a San Siro per 3-1. I gol sono stati realizzati da Guerrero al 13° minuto, da Cutrone al 69°, da Higuain al 75° e ancora da Cutrone al 78°. Con questo successo, i rossoneri si portano a quota 6 punti nel girone F, rimanendo soli al comando. E dire che la formazione allenata da Rino Gattuso era stata in difficoltà per una buona parte del primo tempo, prima di prendere ...

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone e Higuain fanno volare i rossoneri – VIDEO : 93′ Dopo tre minuti di recupero finisce il match. Milan-Olympiacos 3-1 90′ Saranno tre i minuti di recupero 82′ SOSTITUZIONE OLYMPIACOS esce Yaya Tourè ed entra Fortounis 80′ SOSTITUZIONE MILAN esce Suso ed entra Borini 78′ GOL DEL MILAN, 3-1 Cutrone. Cross basso di Calhanoglu e Cutrone come un falco mette in rete 77′ SOSTITUZIONE […] L'articolo Milan-Olympiacos 3-1, Cutrone e Higuain fanno volare i ...

Milan-Olympiacos - Higuain manda su di giri i rossoneri : sinistro atomico del Pipita - il VIDEO del gol : Prima Cutrone, poi Higuain mandano su di giri il Milan in Europa League: contro l’Olympiacos la squadra rossonera sta vincendo in rimonta Prima il bellissimo gold di Patrick Cutrone, poi quello del Pipita Gonzalo Higuain hanno portato il Milan su un risultato che piace alla squadra di Gattuso. I rossoneri, nel match valido per i gironi di Europa League, stanno affrontando l’Olympiacos e stanno vincendo grazie all’ultima ...

Milan - Gattuso si gode Suso : è 'l'altro Higuain' dei rossoneri : E alla fine arriva... Suso! O meglio, ritorna Suso. Ben 1728 minuti, 17 giornate e 238 giorni dopo l'ultima volta. Il 4 febbraio scorso un capolavoro contro l'Udinese, poi il lungo digiuno fino alla ...

Milan-Atalanta 2-2 : Higuain e Bonaventura non bastano - rossoneri raggiunti al 92' : MILANO - Due gol, due pali e un gol annullato a Bonaventura, tanto Milan ma non basta. I rossoneri conducono, specie nel primo tempo, il match contro l'Atalanta, ma in pieno recupero si fanno ...

Il Milan piega a fatica il Dudelange : Higuain regala il successo ai rossoneri : Il Milan di Gennaro Gattuso ci mette fin troppo a piegare la resistenza del modesto Dudelange che ha tenuto botta per quasi un'ora. Chi si aspettava una goleada dei rossoneri contro gli esordienti lussemburghesi è rimasto deluso dato che il Diavolo ha vinto con un solo gol di scarto frutto della rete di Gonzalo Higuain, al secondo gol in quattro giorni con la maglia del Milan e al primo in Europa. I rossoneri hanno giocato una partita abbastanza ...

Cagliari-Milan - sofferto pareggio. Higuain - primo gol rossonero - ma non basta : Non basta al Milan di Gattuso il primo gol ufficiale di Gonzalo Higuain per avere la meglio sul Cagliari e tornare dalla Sardegna con i tre punti in tasca. I primi 20' dell'undici di Gattuso sono ...

Higuain salva il Milan - rossoneri ‘rimandati’ : il Cagliari conquista un punto d’oro per la salvezza [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Cagliari-Milan 1-1 : Joao Pedro illude i rossoblù - risponde Higuain : Cagliari-Milan- Finisce 1-1 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Milan. Decidono i gol di Joao Pedro al 4′, poi pareggio rossonero siglato al 56′ da Higuain. Primo gol in rossonero per l’attaccante argentino. 1° TEMPO Partono bene i padroni di casa subito pericolosi con un tiro di Klavan da fuori area. Ribaltone immediato […] L'articolo Cagliari-Milan 1-1: Joao Pedro illude i rossoblù, risponde Higuain proviene da ...