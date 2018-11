Higuain l’idolo dei papponisti | tra perdenti ci si intende

ilnapolista

(Di domenica 11 novembre 2018) “Avremmo vinto lo scudetto” Ancora oggi a Napoli resiste il partito – ahinoi anche con un consenso congruo – di quelli che “se De Laurentiis non avesse vendutoalla Juventus, avremmo vinto lo scudetto”. La tessera numero uno è quella di Maurizio Sarri che ha ripetuto il concetto in una delle sue recenti, imperdibili interviste. Non c’entra il contratto. Non c’entra la clausola rescissoria. Non c’entra la volontà di. La colpa fu di De Laurentiis che vendette alla Juve quello che a Napoli non pochi considerano un mix tra Pelè, Maradona e Garrincha. La realtà, ovviamente, è un’altra. Ma la realtà a Napoli è un accessorio. La realtà descrive un calciatore estraneo al concetto di agonismo, seppure dotato di raffinata tecnica calcistica. Uno di quelli che a tennis nei palleggi darebbe spettacolo per poi in partita farsi prendere regolarmente a pallate. Non a caso, ...