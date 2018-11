Hamilton vince Mondiale costruttori alla Mercedes

Vince Hamilton - titolo alla Mercedes : Lewis Hamilton, su Mercedes ha vinto il Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula 1. Secondo posto per l'olandese Max Verstappen, con la Red Bull, e terzo per la Ferrari di Kimi ...

Brasile - vince Hamilton. Ma Verstappen dà spettacolo. Ferrari - Raikkonen 3° : Ha vinto Lewis Hamilton che partiva dalla pole e la Mercedes è campione del mondo costruttori per il quinto anno di fila. Ma non è stato un copione banale o scontato perché per 44 giri è stato il GP del Brasile di Max Verstappen e della Red Bull, autentici protagonisti della ...

F1 - Hamilton vince in Brasile e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il pilota della Mercedes si prende il Gp del Brasile e festeggia alla grande la vittoria del quinto titolo, aumentando anche il vantaggio su Vettel nella classifica piloti Nonostante il titolo sia già in tasca, Lewis Hamilton aumenta il vantaggio su Vettel nella classifica piloti. Il pilota della Mercedes vince il Gp del Brasile e stacca ulteriormente il tedesco della Ferrari, solo sesto oggi al traguardo. Un risultato ottenuto con le ...

F1 – Il ‘regalo’ di Hamilton alla Mercedes : “in Brasile ed ad Abu Dhabi per vincere il titolo costruttori” : Lewis Hamilton si fissa un obiettivo per le due ultime gare del campionato mondiale di Formula Uno: vincere per trionfare nel titolo costruttori con la Mercedes Dopo aver trionfato come campione del mondo 2018 nel Gp del Messico, Lewis Hamilton vuole raggiungere un altro obiettivo prima della conclusione di questa stagione. Negli ultimi due appuntamenti del campionato Mondiale di Formula Uno, il britannico della Mercedes vorrebbe ...

F1 - Hamilton ‘attenta’ ai record di Michael Schumacher : “farò di tutto per cercare di vincere quanto lui” : Il pilota britannico ha rivelato di avere il desiderio di avvicinarsi alle vittorie ottenute da Michael Schumacher in Formula 1 Cinque titoli mondiali, 71 vittorie e 132 podi. Numeri impressionanti per Lewis Hamilton, deciso a migliorarli ulteriormente negli anni a venire. Photo4/LaPresse Il contratto con la Mercedes scadrà alla fine del 2020, dunque nelle prossime due stagioni il britannico potrebbe addirittura attentare ai record di ...

F1 - Lewis Hamilton su Sebastian Vettel : “Guidare una Ferrari che non vince da tempo è un peso non indifferente” : 71 vittorie, 132 podi, 81 pole e 5 titoli mondiali in carriera. Sono questi i numeri impressionanti di Lewis Hamilton, riferimento indiscusso del Circus della Formula Uno, laureatosi ancora una volta campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo. Lewis, a bordo della Mercedes, ha conquistato il suo quinto iride con merito grazie ad un’eccezionale costanza di rendimento valsa 9 vittorie, 9 pole e 15 podi ...

Gp Messico - Vince Verstappen - Hamilton campione del mondo : Roma, 29 ott., askanews, - GP del Messico a Max Verstappen, titolo mondiale a Lewis Hamilton. Quinto titolo mondiale per il britannico della Mercedes che ora aggancia Manuel Fangio e mette nel mirino ...

GP Messico - vince Verstappen : Hamilton quarto - è campione! : TRAGUARDO - vince Verstappen davanti alle due Ferrari, Hamilton è per la quinta volta campione del mondo. 66° giro - Incredibilmente Verstappen fa il giro più veloce, Bottas con...