Hamilton contro Sirotkin | Manovra irrispettosa

F1 – Hamilton elogia le Ferrari - Vettel sbotta contro i commissari e Bottas rimane neutro : le impressioni dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas commentano a caldo le qualifiche del Gp del Brasile tenutesi sul circuito di Interlagos Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ottiene in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il britannico è perciò il poleman del Gp del Brasile 2018. Il pilota della Mercedes sarà affiancato in prima fila da ...

F1 - Hamilton non le manda a dire ad Alonso : “nel 2014 ha sbagliato tutto - pensava di avere il controllo e invece…” : Parlando del mercato piloti del 2014, Hamilton ha svelato alcuni errori commessi da Alonso sulla scelta del suo futuro team Una rivalità pari al rispetto che da sempre ha contraddistinto il loro rapporto, fatto di duelli ma anche strette di mano. Il feeling tra Alonso e Hamilton ha sempre vissuto di alti e bassi, caratterizzato anche da qualche frecciatina come quella lanciata adesso dal britannico. LaPresse/Photo4 Parlando della carriera ...

F1 - Lewis Hamilton sull’addio di Alonso : “Pensava di poter controllare il mercato nel 2014 e non ha avuto chance di essere in un top team” : Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula Uno 2018, al quinto titolo iridato in carriera, in questi ultimi giorni spazia su tutti gli argomenti: dai paragoni con i mostri sacri del passato alla valutazione suoi suoi avversari, Sebastian Vettel in testa. In quest’ultimo caso il britannico ha detto la propria, intervistato da motorsport.com, anche su un pilota che nel corso della sua storia è stato suo acerrimo rivale ai tempi della ...

Formula 1 - Hamilton contro Schumacher : numeri a confronto : Michael Schumacher contro Lewis Hamilton , una sfida tra storie e momenti in gran parte diversi della Formula 1, ma soprattutto il confronto tra due autentici fuoriclasse . Se si considerano i Gran ...

Hamilton : "Uno show". Verstappen contro Vettel : "Il sorpasso era impossibile" : E poi, per me, Suzuka è il miglior circuito al mondo. È stato divertentissimo guidare su questa pista. Non è stato semplice, ma sono riuscito a gestire le gomme. Sento una grande felicità. Devo ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel affondato mentalmente da Hamilton. Sconfitta netta nello scontro diretto : La sfida tra i quattro volte Campioni del Mondo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel per la conquista del quinto titolo ha caratterizzato la stagione in corso con un grande equilibrio e con dei lampi di classe che hanno reso ancora più appassionante questo confronto diretto tra due piloti che hanno vinto sette degli ultimi otto Mondiali. Nell’ultimo periodo però è emersa la superiorità psicologica (ed in parte anche tecnica) ...

Vettel contro Hamilton - video incidente Monza/ F1 : “Ho pensato grande m...”. Lewis si difende : “C'era spazio” : incidente Vettel-Hamilton, video F1: a Monza contatto con la Mercedes al via e testacoda per la Ferrari che ha riportato danni all'ala anteriore ed è ripartita dall'ultimo posto(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:53:00 GMT)

F1 Monza - Hamilton fischiato : "Il tifo contro è uno stimolo" : Hamilton è raggiante dopo la vittoria di Monza. Un successo costruito con una gara molto decisa, iniziata con la collisione con Seb alla Roggia dopo una manovra molto bella e chiusa con un ...

F1 - Vettel velenoso contro Hamilton : “non mi ha lasciato spazio e l’ha passata liscia anche questa volta” : Il pilota tedesco ha analizzato nel post gara il contatto con Hamilton, lanciando una frecciata al campione del mondo della Mercedes Una gara rovinata dopo poche curve, precisamente al contatto tra Vettel e Hamilton che ha premiato il campione del mondo della Mercedes. Photo4/LaPresse Il testa-coda e poi la rimonta forsennata hanno permesso al tedesco della Ferrari di risalire fino alla quarta posizione, perdendo comunque tredici punti dal ...