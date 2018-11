Superbike - Marco Melandri rimane in sella! Guiderà la Yamaha GRT nel Mondiale 2019 : Marco Melandri proseguirà la propria avventura nel Mondiale Superbike e il prossimo anno sarà in sella alla Yamaha del team GRT che entra nel massimo circuito dopo aver sfiorato il titolo Supersport con Lucas Mahias. Il romagnolo era rimasto a piedi dopo la rottura del suo rapporto con la Ducati e sembrava addirittura vicino al ritiro come aveva sibilato un paio di settimane fa dopo il GP del Qatar che aveva concluso la stagione ma ...

A Milano vanno a ruba tutte le Guide degli itinerari su due ruote nel Cuneese : ROBERTO CROCI - L'agenzia di promozione turistica Atl Cuneo ha conquistato ancora l'attenzione dei numerosi partecipanti all'Eicma, la fiera milanese delle due ruote, una delle più importanti al mondo,...

Consulenti - Guide - informatici - formatori e wedding planner : è boom delle nuove professioni : «Il nostro obiettivo - spiega la presidente di Confcommercio professioni, Anna Rita Fioroni - è di affermare un nuovo protagonismo per il lavoro autonomo professionale nell'economia della conoscenza ...

Chi Guiderà la Germania? La delfina prediletta di Merkel : Il quotidiano tedesco Handelsblatt pensa che Annegret Kramp-Karrenbauer abbia buone possibilità di ottenere l'incarico vista la sua vasta esperienza in politica. 'Le sue posizioni all'interno del ...

Energia : Cina e India Guideranno la corsa al nucleare : Dal canto suo, l 'India con i suoi 22 reattori si conferma, secondo l'Agenzia atomica, settima potenza nucleare al mondo. Ricevi aggiornamenti su Mercati emergenti Lasciaci la tua e-mail:

Audi consegna flotta di A6 Avant Quattro agli sciatori della FISI. Le Guideranno Goggia - Moioli - Paris e tanti altri : TRENTO - Emozione, sotto un insolito sole estivo, durante la consegna delle 29 fiammanti vetture Audi che porteranno gli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali ai prossimi appuntamenti...

Turismo - al Wtm Londra Guide Agtar co-espositori di Roma Capitale : Roma, 6 nov., askanews, - È iniziato ieri a Londra il World Travel Market, appuntamento ormai tradizionale per gli operatori del Turismo provenienti da ogni parte del mondo. In tre giorni sono ...

Maroni : “Dopo europee Salvini assorbirà tutto centrodestra - Di Battista Guiderà guazzabuglio di grillini e sinistra” : “Elezioni europee? Il governo M5s-Lega reggerà fino all’anno prossimo. Non credo che ci sarà un’alleanza tra Lega e Forza Italia dopo le europee, perché Salvini giustamente ha in mente un progetto egemone, cioè ci deve essere la Lega che assorbe tutto il resto e tutti gli altri”. Sono le parole di Roberto Maroni, ex segretario della Lega, nel corso di 24 Mattino, su Radio24. E puntualizza: “Non dico che Forza Italia ...

Due vini trentini tra i migliori 10 di tutte le Guide : sono il San Leonardo e il Trento DOC Madame Martis : Senza alcun timore, proprio per sfidare il complicato mondo del bere, le dinamiche del mercato, l'altrettanta gelosia che spinge alcuni critici ad essere più o meno campanilisti . Ebbene, tra i ...

Maltempo - sopralluogo Guide AIGAE : “Per fortuna la Foresta dei Violini è salva” : “Abbiamo temuto il peggio per la Foresta della Val Saisera con prime notizie preoccupanti. Nel tardo pomeriggio di ieri le nostre Guide AIGAE si sono recate sui posti ed hanno potuto verificare che per fortuna i danni si sono avuti nella Bassa Saisera e dunque il Patrimonio Ambientale della Foresta dei Violini è invece salvo. Si tratta di un sito estremamente importante per il suo valore naturalistico con abeti rossi, l’ultimo baluardo ...

Rai - il cda ha dato il via libera alle nomine per i Tg. Restano da definire le Guide delle reti - RaiSport e Rainews : Il cda della Rai ha dato il via libera al primo pacchetto di nomine che riguardano i telegiornali. I nuovi direttori sono Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3, Alessandro Casarin alla TGR, Luca Mazzà al Giornale Radio Rai. L’unico voto contrario in cda è stato quello di Rita Borioni. Ieri l’ad Fabrizio Salini aveva inviato ai consiglieri, in vista del cda in programma oggi, i curricula dei candidati ...

FIFA 19 prepara la Squadra della Settimana del 31 ottobre - la LIGA Guiderà l’attacco? : Come prevedibile non conosce rivali FIFA 19: il simulatore calcistico di Electronic Arts sta vincendo su tutta la linea per quanto concerne la sfida con l'universo videoludico (e non solo nella partita infinita con il rivale di sempre, che nell'edizione di quest'anno si è presentato con PES 2019, ndr), e la testimonianza arriva dai dati di mercato che parlano di un Red Dead Redemption 2, fresco d'approdo sugli scaffali fisici e digitali, che non ...

Arrivano le Guide Ristoranti e Vini 2019 del Gambero Rosso : Roma, 30 ott. (Labitalia) - Sperimentazione, ricerca, laboratorio delle idee. È questo il sottile [...]

Formula 1 - Tatiana Calderón Guiderà la Sauber C37 : Non si spengono i motori della Formula 1 in Messico: domani, la Pirelli effettuerà un test di sviluppo per le gomme 2019 insieme alla Sauber. Ad accendere i riflettori sul team elvetico, però, ci penserà Tatiana Calderón: la giovane pilota colombiana, farà il suo debutto a bordo della Sauber C37 per un evento promozionale.Per adesso è solo marketing. La partnership tra Tatiana Calderón e la Sauber è iniziata due anni fa e per il momento la ...