Accadde oggi : 100 anni fa finiva la Grande Guerra : Un secolo fa finiva la Grande Guerra, la prima vera Guerra Mondiale che oltre ad aver coinvolto il mondo intero aveva devastato tutti i Paesi coinvolti, sia per la perdita di vite umane, che dal punto di vista economico e sociale. L’11 novembre 1918 alle 5.20 del mattino, nella radura di Rethondes, nella foresta di Compiegne, a nord di Parigi, Francia e Germania firmarono l’armistizio che mise fine alla Prima Guerra mondiale. Il ...

Grande guerra - Papa : sembra non impariamo : 12.27 Gesù,ha detto il Papa all'Angelus,"smaschera" quanti utilizzano la religione per opprimere, "denuncia l'oppressione dei deboli fatta strumentalmente sulla base di motivazioni religiose, dicendo chiaramente che sta dalla parte degli ultimi". Bergoglio ha poi ricordato che dal primo conflitto mondiale arriva "un severo monito a respingere la cultura della guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora ...

Grande guerra : Mattarella a Parigi - poi leader ad Arco di Trionfo : I leader del mondo saranno ricevuti all'Eliseo da Emmanuel Macron, e dalla moglie Brigitte, poi si dirigeranno verso l'Arco di Trionfo, dove si terrà una cerimonia ai piedi del mausoleo al Milite ...

Memorie dal fronte della Grande guerra : il diario di trincea inedito di un soldato lucano sul Carso : La Prima Guerra mondiale vista attraverso gli occhi di un giovanotto della Basilicata mandato a combattere su montagne lontane un'Italia intera, in nome di un'Unità nazionale sentita come oggi, forse, non riusciamo a capire. Tgcom24 propone alcune pagine inedite, in occasione del centenario della fine del conflitto

100 anni dalla fine della Grande guerra - Lettera intima a una madre : Sulle pendici del monte Mrzli, sul fronte dell’Isonzo, Filiberto Boccacci scriveva a sua madre. «Sto bene», la rassicurava, «qui si mangia anche la marmellata». Era luglio del 1915, l’Italia era entrata in Guerra da solo due mesi, e lui, ventenne, si trovava a combattere contro gli austriaci nascosti qualche centinaio di metri più in là dalla sua trincea. L’11 novembre 1918, in un vagone ferroviario fermo nel bosco, fu sottoscritto ...

Trump guasta le celebrazioni di Parigi sulla Grande Guerra : Prima il litigio poi il tentativo di smorzare i toni. L'arrivo del presidente americano Donald Trump a Parigi, preceduto da un tweet polemico sulle parole di Macron sulla necessità di un esercito ...

Al centro commerciale Gli Orsi imperdibile mostra commemorativa sulla Grande Guerra : A distanza di un secolo dalla fine della Prima Guerra Mondiale, il centro commerciale Gli Orsi si prepara ad accogliere un'emozionante mostra commemorativa, in collaborazione con l'Associazione ...

A Foligno la Grande guerra raccontata da Peppe Servillo : Un salto nella Foligno di un secolo fa per scoprire gli effetti della Prima Guerra sulla vita sociale, politica, culturale di una media città italiana, fino alle vicende dei richiamati e dei reduci. ...

Un secolo dopo la Grande guerra - il mondo ha perso l'orientamento : Nel mondo di oggi sono innumerevoli i conflitti legati direttamente a problemi che non sono stati affrontati dopo il 1918. Basti pensare alla Palestina, che secondo il trattato di Sèvres del 1920 ...

