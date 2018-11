Gpa | per Marco Carta è inumana | a Milano il consiglio si spacca sui papà gay Facciamo

ilfattoquotidiano

: RT @Michele90155497: @BonardiB @pbecchi @GiuseppePalma78 La fesseria è citare i bimbi morti,non c’entra ed è scandalo per TUTTI. Nella GPA… - IacobellisT : RT @Michele90155497: @BonardiB @pbecchi @GiuseppePalma78 La fesseria è citare i bimbi morti,non c’entra ed è scandalo per TUTTI. Nella GPA… - TommyBrain : RT @Michele90155497: @BonardiB @pbecchi @GiuseppePalma78 La fesseria è citare i bimbi morti,non c’entra ed è scandalo per TUTTI. Nella GPA… - Michele90155497 : @BonardiB @pbecchi @GiuseppePalma78 La fesseria è citare i bimbi morti,non c’entra ed è scandalo per TUTTI. Nella G… -

(Di domenica 11 novembre 2018) In questi ultimi giorni la questione dell’omogenitorialità è tornata nel dibattito pubblico con una certa “prepotenza”. Non perché ha occupato media e prime pagine, ma perché è stato trattato con la solita arroganza e malafede. Alludo a due fatti, nello specifico. In primis, ala maggioranza consiliare si èta sul riconoscimento dei bambini arcobaleno con due padri. Beppe Sala ha già riconosciuto quelli con due mamme, ma ha problemi di tenuta politica nel caso in cui i genitori siano gay. “Le persone in privato possono fare ciò che vogliono, ma non possono comprare bambini, affittare uteri e dichiararsi madri e padri di figli non loro”, ha dichiarato il consigliere Enricora – la cui lista sostiene il sindaco – durante una seduta. Altri consiglieri di maggioranza e opposizione – tra cui Luigi Amicone, ex direttore di ...