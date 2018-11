Gp del Brasile | vince Hamilton Titolo costruttori alla Mercedes

F1 – Raikkonen tra soddisfazioni e bilanci in Brasile : “ecco perchè non possiamo essere delusi” : Le parole di Kimi Raikkonen al termine del Gp del Brasile: il finlandese della Ferrari soddisfatto del risultato ottenuto ad Interlagos Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie anche ad un pizzico di fortuna. Dopo una partenza ...

Formula 1 : Hamilton non concede nulla - suo anche il Gp del Brasile : Queste le dichiarazioni del campione del mondo Lewis Hamilton al termine del Gran Premio del Brasile. 'Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò. Oggi ho faticato tanto, ...

F1 – Verstappen - il contatto con Ocon e la rissa sfiorata in Brasile : le parole dell’olandese della Red Bull : Le parole di Max Verstappen dopo la rissa sfiorata con Ocon a causa del contatto in pista al Gp del Brasile Ancora una gara da protagonista per Max Verstappen, oggi in Brasile: l’olandese della Red Bull sta disputando una seconda parte della stagione davvero splendida, ma deve fare i conti con colpi di fortuna e colpi di… testa. Oggi Verstappen, dopo essersi fatto strada piano piano sulla pista di Interlagos, è riuscito a ...

Shock Formula 1 - clamorosa rissa tra piloti dopo il gran premio del Brasile [VIDEO] : E’ andato in scena il gran premio di Formula 1 in Brasile, vittoria per Hamilton con la Mercedes che si è laureata campione del mondo anche nei costruttori ma episodio clamoroso al termine della gara, rissa tra Verstappen ed Ocon. Durante le operazione di peso, l’olandese ha letteralmente messo le mani al pilota della Force India, spintonandolo e facendolo cadere dalla piattaforma. Momenti davvero di grande tensione che si sono ...

F1 - mani addosso tra Verstappen e Ocon : clamorosa rissa tra i due piloti dopo il Gp del Brasile [VIDEO] : Il pilota della Red Bull va a cercare il francese dopo il Gp del Brasile, mettendogli le mani addosso Clamoroso quanto successo al termine del Gp del Brasile, Max Verstappen è andato infatti a cercare Esteban Ocon per farsi giustizia da solo dopo il contatto avvenuto nel corso della gara. Durante le operazione di peso, l’olandese ha letteralmente messo le mani al pilota della Force India, spintonandolo e facendolo cadere dalla ...

F1 – Hamilton euforico - Verstappen dà dell’idiota ad Ocon - Raikkonen sereno : le parole dei protagonisti del Gp del Brasile : Lewis Hamilton euforico per il titolo costruttori conquistato con la Mercedes, Verstappen infuriato con Ocon, Raikkonen soddisfatto: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp del Brasile Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie ...

GP del Brasile - vince Hamilton con la Mercedes davanti a Verstappen. Sul podio Raikkonen con la Ferrari : Il cinque volte campione del mondo britannico sono già due gare che non vince dopo aver dominato sei dei precedenti sette gran premi. Le due Rosse di Maranello saranno le uniche due vetture fra le ...

F1 - Hamilton regala il quinto titolo alla Mercedes : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Brasile : Pokerissimo della Mercedes, il team di Brackley vince il quinto titolo Costruttori grazie alla vittoria di Hamilton in Brasile La Mercedes si laurea campione del mondo dei Costruttori per la quinta volta consecutiva, un successo arrivato grazie al trionfo di Hamilton nel Gp del Brasile, abile a precedere sul traguardo Verstappen e Raikkonen. Niente da fare per la Ferrari, costretta ad arrendersi dopo il terzo posto di Iceman e il sesto di ...

F1 - Hamilton vince in Brasile e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il pilota della Mercedes si prende il Gp del Brasile e festeggia alla grande la vittoria del quinto titolo, aumentando anche il vantaggio su Vettel nella classifica piloti Nonostante il titolo sia già in tasca, Lewis Hamilton aumenta il vantaggio su Vettel nella classifica piloti. Il pilota della Mercedes vince il Gp del Brasile e stacca ulteriormente il tedesco della Ferrari, solo sesto oggi al traguardo. Un risultato ottenuto con le ...

Formula 1 Brasile - la Mercedes vince anche il Mondiale costruttori : Ferrari ancora deludenti [FOTO] : 1/15 Photo4/LaPresse ...

GP del Brasile - Hamilton in testa davanti a Verstappen. La Ferrari di Raikkonen è terza : 60° - Si ferma per la seconda volta la Mercedes di Bottas che monta le Pirelli soft gialle. 54° giro - Si ferma di nuovo la Ferrari di Vettel e monta la rossa supersoft. Rientra alle spalle di ...