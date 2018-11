Gp Brasile | avanti Hamilton e Bottas

Formula 1 - Gp Brasile : partenza regolare - avanti Hamilton e Bottas : partenza regolare del gran premio del Brasile di Formula 1. Lewis Hamilton, partito dalla pole con la Mercedes, ha tenuto la prima posizione, mentre il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, è ...

Brasile : pole di Hamilton davanti a Vettel. Ma caos regole : Ancora lui davanti a tutti: Lewis Hamilton ha conquistato la pole nel GP del Brasile, la decima della stagione e l’82° in carriera, che è anche la numero 100 per la Mercedes e la quinta conscutiva del team a Interlagos. A meno di un decimo la Ferrari di Sebastian Vettel, la cui seconda posizione potrebbe […] L'articolo Brasile: pole di Hamilton davanti a Vettel. Ma caos regole sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Brasile : Vettel davanti a Hamilton nelle FP3 : L’ultima sessione di prove libere del GP del Brasile si chiude con Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton per 0.217s, è il tempo fatto dal pilota Ferrari di 1.07.948s è anche il nuovo record della pista. Un segnale positivo per la Scuderia che questo weekend deve battere la Mercedes di 13 punti per […] L'articolo Brasile: Vettel davanti a Hamilton nelle FP3 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 1. Max Verstappen davanti a Vettel e Hamilton - tre piloti in un decimo! : Regna l’equilibrio nelle prove libere 1 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico circuito di Interlagos ricco di saliscendi e caratterizzato da un layout che mette i piloti sempre a dura prova, senza dimenticarsi del meteo particolarmente incerto anche se questa prima sessione è stata caratterizzata da sole. Max Verstappen si trova al comando con il tempo di 1:09.11 ma precede Sebastian Vettel di ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : la staffetta mista va agli Stati Uniti - davanti a Canada e Brasile : La due giorni della World Cup di Triathlon 2018 di Sarasota in Florida, si è chiusa con il successo dei padroni di casa degli Stati Uniti nella staffetta mista. Il quartetto americano, composto da Renee Tomlin, Jason West, Taylor Spivey e Morgan Paerson, ha completato la prova in 1:07.40, precedendo di appena 5 secondi il Canada, che vedeva al via Joanna Brown, Tyler Mislawchuk, Desirae Ridenour e Matthew Sharpe. Terza posizione per il Brasile a ...

In Brasile vola l'estrema destraBolsonaro avanti di 17 punti : Sarà un testa-a-testa tra il candidato dell'estrema destra Jair Bolsonaro e quello socialista Fernando Haddad a decidere il 28 ottobre chi sarà il prossimo presidente brasiliano. Bolsonaro, il 'trump dei Tropici' come lo ha chiamato qualcuno, ha sfiorato la vittoria al primo turno (46,05%) Segui su affaritaliani.it