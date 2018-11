Gp Brasile a Hamilton | titolo a Mercedes

F1 – Hamilton euforico - Verstappen dà dell’idiota ad Ocon - Raikkonen sereno : le parole dei protagonisti del Gp del Brasile : Lewis Hamilton euforico per il titolo costruttori conquistato con la Mercedes, Verstappen infuriato con Ocon, Raikkonen soddisfatto: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp del Brasile Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie ...

Brasile - vince Hamilton. Ma Verstappen dà spettacolo. Ferrari - Raikkonen 3° : Ha vinto Lewis Hamilton che partiva dalla pole e la Mercedes è campione del mondo costruttori per il quinto anno di fila. Ma non è stato un copione banale o scontato perché per 44 giri è stato il GP del Brasile di Max Verstappen e della Red Bull, autentici protagonisti della ...

GP del Brasile - vince Hamilton con la Mercedes davanti a Verstappen. Sul podio Raikkonen con la Ferrari : Il cinque volte campione del mondo britannico sono già due gare che non vince dopo aver dominato sei dei precedenti sette gran premi. Le due Rosse di Maranello saranno le uniche due vetture fra le ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Doppia vittoria per me ed il team - una domenica perfetta”. : Lewis Hamilton vince sempre, anche quando non sembrava possibile. L’inglese si aggiudica il Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno approfittando del clamoroso incidente tra Max Verstappen e Esteban Ocon mentre l’olandese era al comando e stava doppiando il francese. Un fatto davvero incredibile. Ad Interlagos, tuttavia, l’inglese ha faticato con la sua vettura, ma ha centrato il successo numero 72 in carriera, unendolo al ...

F1 – Hamilton euforico - Verstappen dà dell’idiota ad Ocon - Raikkonen sereno : le parole dei protagonisti del Gp del Brasile : Lewis Hamilton euforico per il titolo costruttori conquistato con la Mercedes, Verstappen infuriato con Ocon, Raikkonen soddisfatto: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp del Brasile Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie ...

F1 - Hamilton regala il quinto titolo alla Mercedes : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Brasile : Pokerissimo della Mercedes, il team di Brackley vince il quinto titolo Costruttori grazie alla vittoria di Hamilton in Brasile La Mercedes si laurea campione del mondo dei Costruttori per la quinta volta consecutiva, un successo arrivato grazie al trionfo di Hamilton nel Gp del Brasile, abile a precedere sul traguardo Verstappen e Raikkonen. Niente da fare per la Ferrari, costretta ad arrendersi dopo il terzo posto di Iceman e il sesto di ...

F1 - Hamilton vince in Brasile e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il pilota della Mercedes si prende il Gp del Brasile e festeggia alla grande la vittoria del quinto titolo, aumentando anche il vantaggio su Vettel nella classifica piloti Nonostante il titolo sia già in tasca, Lewis Hamilton aumenta il vantaggio su Vettel nella classifica piloti. Il pilota della Mercedes vince il Gp del Brasile e stacca ulteriormente il tedesco della Ferrari, solo sesto oggi al traguardo. Un risultato ottenuto con le ...

GP del Brasile - Hamilton in testa davanti a Verstappen. La Ferrari di Raikkonen è terza : 60° - Si ferma per la seconda volta la Mercedes di Bottas che monta le Pirelli soft gialle. 54° giro - Si ferma di nuovo la Ferrari di Vettel e monta la rossa supersoft. Rientra alle spalle di ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes : Lewis Hamilton (Mercedes) vince il GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha centrato il decimo successo stagionale davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull) e al finlandese Kimi Raikkonen (Ferrari). Solo sesta l’altra Ferrari del tedesco Sebastian Vettel, probabilmente afflitta da alcuni problemi tecnici. Alle spalle di Kimi troviamo l’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e il ...

Gp Brasile - successo per Lewis Hamilton : 19.44 Lewis Hamilton vince a Interlagos lasciandosi alle spalle Verstappen. Sul podio Raikkonen, che precede Ricciardo. Quinto e sesto posto per Bottas e Vettel, per il ferrarista una gara in ombra. Le Mercedes si assicurano anche il Mondiale marche. A decidere la gara è una 'follia' di Ocon che, in fase di doppiaggio, urta Verstappen e lo manda in testacoda. L' olandese, in quel momento comodamente al comando, viene passato da Hamilton. La ...

Hamilton meravigliao - trionfa in Brasile e incorona la Mercedes : Ferrari sul podio con Raikkonen : Il pilota britannico vince il Gp del Brasile e regala il titolo di campione del mondo Costruttori alla Mercedes, completano il podio Verstappen e Raikkonen Una vittoria che vale un titolo, un successo complicato e difficile che regala alla Mercedes il titolo Costruttori. Lewis Hamilton si prende il Gp del Brasile, permettendo al team di Brackley di laurearsi campione del mondo. photo4/Lapresse Una gara esaltante e ricca di emozioni quella ...

Formula 1 - Gp Brasile : partenza regolare - avanti Hamilton e Bottas : partenza regolare del gran premio del Brasile di Formula 1. Lewis Hamilton, partito dalla pole con la Mercedes, ha tenuto la prima posizione, mentre il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, è ...

Gp Brasile : avanti Hamilton e Bottas : ANSA, - ROMA, 11 NOV - Partenza regolare del gran premio del Brasile di Formula 1. Lewis Hamilton, partito dalla pole con la Mercedes, ha tenuto la prima posizione, mentre il suo compagno di squadra, ...

Formula1 Brasile Caso Hamilton-Sirotkin : ecco le ragioni della Fia : Abbiamo avuto l'opportunità di raccogliere, da parte dei commissari Fia, un interessante spiegazione di dettaglio su come siano giunti alla decisone di non sanzionare Lewis Hamilton, per l'episodio ...