Governo | Berlusconi | “Non durerà 5 anni | Lega non tradirà elettori M5s contro la stampa?

Forza Italia e Berlusconi scendono in piazza contro il Governo e quindi contro Salvini : Forza Italia pronta a scendere in piazza per protestare contro il governo e quindi contro Salvini, alleato del leader Silvio Berlusconi Forza Italia scende in piazza contro il governo. Due volte. Questo sabato e anche il prossimo. A Torino. È sfida aperta a chi, come i Cinquestelle, vuole bloccare la Tav. E anche alla Lega, che sulla carta è alleata degli azzurri. Ma è pure partner di una maggioranza di governo che, attraverso il suo ministro ...

Giorgia Meloni - il retroscena di Vespa sull'ingresso nel Governo : 'Esclusi per non far soffrire Berlusconi' : Poche ore prima che nascesse il governo di Giuseppe Conte con il sostegno di Lega e Movimento Cinque Stelle, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono stati vicinissimi a far parte della squadra. Come ...

Silvio Berlusconi : “Governo è Armata Brancaleone - Salvini resta alleato con FI” : In occasione della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa torna a parlare Silvio Berlusconi, che attacca ancora il governo guidato da Giuseppe Conte ed esclude che nel prossimo futuro possa andare in porta un'alleanza anche elettorale fra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini.Continua a leggere

Governo - Berlusconi : 'Il centrodestra già ora avrebbe la maggioranza' : "Salvini mi ha assicurato che per il Carroccio l'opzione politica del futuro era e rimane il centrodestra", ha aggiunto.

Tav - Berlusconi : 'Opera fondamentale - Governo inadeguato' : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota denuncia le "gravi incertezze sull'attuazione delle grandi opere, fino a mettere in forse un'infrastruttura fondamentale come la Tav". ...

Berlusconi : "M5S al Governo è un pericolo. La Lega ora stacchi la spina" : In una nota, la Conferenza dei coordinatori ha espresso preoccupazione per le condizioni del Paese e in particolare per quanto riguarda la politica economica proposta dal governo. Secondo la ...

Berlusconi a Salvini : “Ferma questo Governo e torniamo a governare insieme” : Berlusconi torna a parlare di Governo e degli amici della Lega “Non oso fare previsioni, ma ai nostri alleati della Lega, con i quali governiamo bene molti territori, dico: dateci una data entro la quale metterete fine a questa alleanza innaturale” con il M5s, ha affermato Berlusconi.. “Ci saranno elezioni territoriali e cittadine. Non so come potremo andare ancora a elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma ...

Manovra - Berlusconi : “Aumenta debito per assistenzialismo. Lega metta fine a Governo contro natura” : “Alla Lega diciamo: questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime quindi gli dico, mettete un alt alla continuazione di questo governo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro ‘Bettino Craxi-Uno sguardo sul mondò al teatro Franco Parenti di Milano. “Questo governo è un’alleanza illogica e innaturale”. E sulla Manovra ha aggiunto: ...

Berlusconi spera presto la fine di questo Governo : Berlusconi spera nella caduta del governo visto i problemi con l’EU “C’è tanta amarezza perché stiamo portando l’Italia in in una direzione che farà il male di tutti. Siamo già isolati in Ue quindi auspico la fine di questo governo il più presto possibile”. Lo afferma il leader di Fi silvio Berlusconi parlando a Laives a Bolzano. Forza Italia nel caso: le indiscrezioni sulla sua ultima scelta estrema Facce da ...

Forza Italia - Berlusconi : 'Al Governo abbiamo degli incapaci - se ne devono tornare a casa' : L'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in visita in Trentino Alto Adige per le elezioni regionali di questa domenica, soffermandosi con la stampa, ha fatto il punto della situazione, esprimendo le sue valutazioni ed impressioni sulla manovra economica, nonché sulla tenuta e sull'operato complessivo del Governo Lega-M5S [VIDEO]. L'ex Cavaliere ha constatato: Provo tanta amarezza, perché stanno conducendo l'Italia in una direzione ...