Golf | Westwood vince Nedbank Challenge

Golf - European Tour 2018 : l’Andalucia Valderrama Masters finirà domani mattina per pioggia. Davanti Garcia seguito da Westwood : Non c’è pace per l’Andalucia Valderrama Masters : nel torneo organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia continua a regnare sovrana l’acqua piovana, che alle ore 13:49 ha interrotto a metà l’ultimo giro di tutti i Golf isti impegnati, che dovranno perciò tornare sul par 71 di Sotogrande domani mattina dalle ore 9:10. Si tratta della seconda anomalia di questo torneo, dopo che la prima si è materializzata nella necessità ...

Golf – Made in Denmark : occasione per Lee Westwood : Eurotour: Lee Westwood in vetta nel Made in Denmark, occasione ghiotta per l’inglese L’inglese Lee Westwood, in vetta con 200 (68 65 67, -16) colpi al Made In Denmark, si è creato l’opportunità di portare a 24 i titoli nell’European Tour, dove non vince dal 2014, ma nel giro finale il 45enne di Worksop potrà contare appena su un colpo di vantaggio nei riguardi dei connazionali Steven Brown e Jonathan Thomson e del belga Thomas Detry ...