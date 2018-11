Golf – Lee Westwood trionfa nel Nedbank Golf Challenge | Pavan 11° | Paratore 27°

Golf - European Tour 2018 : Lee Westwood vince il Nedbank Golf Challenge con uno strepitoso ultimo giro. 11° Pavan - 27° Paratore : Lee Westwood è tornato ed è il vincitore in grande rimonta del Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player a Sun City, Sudafrica, con un ultimo , spettacolare giro in -8 che gli regala un -15 complessivo. A quarantacinque anni, dopo tre stagioni senza vince re un torneo, l’inglese aggiorna il suo record di vittorie sul Tour europeo portandole a 24, diventando ottavo solitario in questa particolare classifica, che vede il grande e compianto ...

Golf - British Masters al via : Molinari sfida Fleetwood : ROMA - Francesco Molinari , Tommy Fleetwood , Justin Rose , Thorbjorn Olesen e Thomas Bjorn , tra gli artefici dell'euro-trionfo in Ryder Cup , saranno tra i protagonisti del British Masters , al via ...

Golf – Made in Denmark : occasione per Lee Westwood : Eurotour: Lee Westwood in vetta nel Made in Denmark, occasione ghiotta per l’inglese L’inglese Lee Westwood, in vetta con 200 (68 65 67, -16) colpi al Made In Denmark, si è creato l’opportunità di portare a 24 i titoli nell’European Tour, dove non vince dal 2014, ma nel giro finale il 45enne di Worksop potrà contare appena su un colpo di vantaggio nei riguardi dei connazionali Steven Brown e Jonathan Thomson e del belga Thomas Detry ...