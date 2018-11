Gli italiani riscoprono la bici e le passeggiate a piedi | crisi | ambiente o cambiamenti

Assegnati i Macchianera Internet Awards ai miGliori siti - blog e influencer italiani del 2018 : La medicina ha battuto la moda, poiché ad aggiudicarsi la medaglia d'argento è stata Chiara Ferragni, e la scienza di Alberto Angela, arrivato terzo. Incoronato personaggio rivelazione Gianluca Fru ,...

Karate - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 11 novembre. Tutti Gli italiani in gara : Oggi (domenica 11 novembre) si svolgerà a Madrid l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Questa rassegna iridata si concluderà con l’assegnazione delle medaglie nelle gare a squadre. L’Italia sarà protagonista di tutte e tre le finali per il bronzo della mattinata, con gli azzurri che andranno a caccia del podio nel kata a squadre maschile e femminile e nel kumite a squadre maschile. Le finali verranno trasmesse in diretta ...

Garrone e Rohrwacher - due italiani in gara per il miGlior film europeo : Due italiani in corsa per gli European film Award 2018 che verranno consegnati a Siviglia il 15 dicembre. Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro felice di Alice Rohrwacher si aggiudicano quattro ...

Turismo : Oman - alla scoperta di autenticità - tradizione - natura e sport nel 'Sultanato più amato daGli italiani' : La Ots si inserisce nel quadro della diversificazione dell'economia del sultanato, che conta sulle riserve di petrolio e gas, puntando a contribuire entro il 2040 per il 10,4 per cento al Prodotto ...

Italiani sotto il giogo del fisco : paghiamo 600 euro in più deGli europei : La pace fiscale, chissà, dovrebbe arrivare. Poi secondo gli annunci del governo sarà il tempo della flat tax. Intanto però gli Italiani continuano a pagare le tasse. E lo fanno molto più degli altri cittadini europei. In confronto alla media dell'Ue, nel 2017, infatti, ogni italiano (pure i neonati) ha versato qualcosa come 598 euro in più al fisco. Mica poco.Il dato emerge da uno studio pubblicato dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha ...

Salvini attacca Renzi : ‘Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo? : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l’attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C’è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di ...

Bankitalia : la ricchezza deGli italiani è di 10mila miliardi - meno titoli di Stato in portafoglio : Una ricchezza immobilizzata soprattutto nel mattone di casa (4,6 volte il reddito disponibile), in depositi bancari e postali (il 31% della ricchezza finanziaria) e sempre meno in titoli (caduti al 7% del portafoglio dal 30% dei primi anni '90)...

Karate - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 10 novembre. Tutti Gli italiani in gara : Oggi (sabato 10 novembre) si svolgerà a Madrid la quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Sarà la giornata clou di questa rassegna iridata visto che verranno assegnati tutte le medaglie individuali. L’Italia sarà protagonista in cinque finali. Luigi Busà (-75 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg) combatteranno per l’oro, mentre Laura Pasqua (-61 kg), Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata, si giocheranno il bronzo. Le finali verranno ...

Le opposizioni : stime del governo inattendibili. Rischio recessione e a pagare saranno Gli italiani : Secondo Piercarlo Padoan 'i pilastri della manovra non sono in grado di garantire la crescita prospettata dal governo'. Sulla stessa linea Brunetta di FI che usa toni piu' duri 'governo di ...

Bankitalia : “Lo spread è già costato 1 - 5 miliardi aGli italiani - ora bisogna abbatterlo” : bisogna abbassare lo spread: l'avvertimento è arrivato dal vicedirettore della Banca d'Italia Luigi Signorini durante l'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Occorre farlo per evitare il rischio di "vanificare gli sforzi". Signorini in questa occasioni ha parlato anche del condono fiscale: "Può disincentivare a pagare le tasse".Continua a leggere

Consumatori digitali : Gli italiani conoscono poco propri diritti : Non dimentichiamo, inoltre, che la tracciabilità dei pagamenti garantita dai sistemi di e-payment è la soluzione più semplice per contrastare l'economia sommersa.