Gli assessori regionali Raffaele Paci e Cristiano Erriu hanno concluso | alla Cantina

Roma : dopo Frongia - indagati anche Gli assessori Bergamo e Montanari : Il vice sindaco, con delega alla Cultura, Luca Bergamo , insieme agli assessori allo Sport, Daniele Frongia , e all'Ambiente, Pinuccia Montanari , sono indagati per i lavori effettuati a Tor di Quinto ...

26/10/2018 - 12 : 51 - Impegni del Presidente e de Gli assessori dal 26 ottobre al 5 novembre 2018 : ... Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale L'Assessora Chantal Certan rivolge un indirizzo di saluto alla Conferenza Vegetariani o carnivori Cosa dice la scienza? Gli alimenti per una buona salute ...

19/10/2018 - 17 : 06 - Impegni del Presidente e de Gli assessori dal 19 al 26 ottobre 2018 : ... Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale L'Assessora Chantal Certan rivolge un indirizzo di saluto alla Conferenza Vegetariani o carnivori Cosa dice la scienza? Gli alimenti per una buona salute ...

Ba Gli o-Piccolo : Raggi e suoi assessori lavorino nell’interesse cittadini : Roma “Ci fa piacere sapere che la sindaca- pur con una certa saccenteria- si dichiari favorevole alle proposte avanzate dalla Regione Lazio sul fronte dei rifiuti. Viene da chiedersi come mai, dopo mesi e mesi di infangamenti, scaricabarile e rimpalli di responsabilita’, peraltro censurati dallo stesso ministero dell’Ambiente, la prima cittadina ora pare mostrarsi mite e collaborativa”. “Non era meglio lavorare fin ...

Nuovi assessori e la lapide delle "camicie nere" : i temi al centro del consi Gli o comunale di Savona : In quanto nella seduta di oggi sarà al centro il tema della lapide scoperta lo scorso sabato al cimitero di Zinola e recante la scritta 'camicie nere' che ha creato polemiche dal mondo politico e da ...

SiAmo Vercelli : "Da soli e con una squadra di assessori da presentare a Gli elettori" : Nel frattempo si sono messi al lavoro, creando sei gruppi in vista della stesura di un programma: lavoro e sviluppo, welfare, giovani, cultura, ambiente e sport. 'Ogni gruppo - spiegano - incontra ...

Ecco quanto sono costati sindaco - assessori - consiGlieri di Marsala ad Agosto : I marsalesi hanno speso circa 66 mila euro per pagare i politici che li rappresentano e li hanno amministrati nel mese di Agosto. E' questa, in totale, la cifra spesa per sindaco, assessori, ...