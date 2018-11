Giallo a Pisa - Giuseppe trovato morto in casa dagli amici : tre colpi di pistola alla testa : Giuseppe Marchesano, 27enne, non rispondeva alle chiamate da un giorno. Il cadavere scoperto nell'appartamento di Castel Del Bosco, una frazione di Montopoli Valdarno, dove il ragazzo viveva: sarebbe stato ucciso da tre colpi di pistola alla testa. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Palermo - ritrovato il corpo del medico Giuseppe Liotta. È morto a causa del maltempo mentre andava al lavoro : È stato trovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo.Dopo oltre quattro giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato.Il cadavere era in località ...

Giuseppe Balboni : trovato morto in un pozzo. La terribile verità : Era uscito di casa lo scorso lunedì 17 settembre Giuseppe Balboni, 16enne di Zocca, in provincia di Modena, e da allora la sua famiglia non ha avuto più notizie. La notizia era stata ripresa dai maggiori quotidiani italiani e del caso si era occupata anche ‘’Chi l’ha visto?’’, la trasmissione in onda il mercoledì sera su Rai Tre. Il ragazzo era uscito di casa all’alba. Dalle prime informazioni, sembra che il sedicenne dovesse ...