Giornata della spiritualità a Chiaramonte Gulfi

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica della nona Giornata. Amsicora vince nel big match - in vetta con il Bra : nona giornata per il campionato maschile di Hockey su prato, svoltasi come di consueto nel sabato pomeriggio. È fuga a due in vetta alla graduatoria: l’Amsicora si impone in Lomellina nel big match con il Bonomi e mantiene la leadership in coppia con i campioni d’Italia dell’HC Bra, vincente in un match esplosivo con il CUS Pisa. Tanti i successi casalinghi: si impongono Ferrini, Juvenilia e Bologna. Andiamo a rivivere questo ...

Cavriglia - Giornata mondiale della Scienza in memoria della professoressa Maria Piera Martino : 'Scienza, un diritto umano', è questo il tema scelto dall'Unesco per l'edizione 2018 della Giornata mondiale della Scienza al servizio della pace e dello sviluppo che, come ogni anno, si celebra il 10 novembre. In questa occasione, a Cavriglia, la famiglia Papalini ha donato all'Istituto Comprensivo 'Dante ...

Rugby – Top12 : tutte le sfide della settima Giornata di campionato : Top12: la presentazione della settima giornata di campionato Il massimo campionato italiano entra nella fase calda del girone d’andata con il settimo turno, in programma domenica dalle 15, che offre – tutto interamente in diretta sul canale Youtube della FIR – una serie di incontri dall’elevato peso specifico. Con ancora sedici turni da disputare tutto è ancora apertissimo sia in chiave play-off che nella lotta salvezza, ma equilibri e ...

Serie A - le partite della 12ª Giornata : Ieri c'è stato il pareggio tra Frosinone e Fiorentina, oggi si giocano altri tre anticipi, fra cui Genoa-Milan

I voti della dodicesima Giornata di Serie A : Ultima giornata prima della pausa di campionato. Il turno di questo weekend si è aperto con Frosinone-Fiorentina. Sabato ci sono in programma tre partite mentre il gran finale andrà in scena a San ...

Milan-Juventus - il big match della 12ª Giornata di Serie A : quote e pronostici di William Hill : Fine settimana “caldo” con Milan-Juve: per la dodicesima giornata di Serie A William Hill offre le sue Migliori quote: sulla lavagna del bookmaker spiccano Special Combo con quote da capogiro La Serie A torna a dare spettacolo nel weekend con la dodicesima giornata. I club italiani sono pronti a scendere in campo in compagnia delle Migliori quote nelle giornate di campionato di William Hill. Il bookmaker, in gioco dal 1934, accoglie i ...

Premier League - calendario e orari della dodicesima Giornata : ... Newcastle-Bournemouth , sabato alle 16.00, Southampton-Watford , sabato alle 16.00, Crystal Palace-Tottenham , sabato alle 18.30, Sky Sport Arena, Liverpool-Fulham , domenica alle 13.00, Sky Sport ...

Volley femminile - serie A1 2018-2019. Quarta Giornata : largo alle inseguitrici nel giorno della Supercoppa : Big match rimandato per Supercoppa tra le due squadre che il big match lo dovevano giocare. Mentre Conegliano e Novara si contendono il primo trofeo della stagione e la terza capolista Busto Arsizio osserva il turno di riposo, la Quarta giornata di serie A1 donne offre comunque tanti spunti interessanti. Fari puntati su Scandicci dove la Savino del Bene, due vittorie e una sconfitta contro Novara finora, punta a raggiungere la vetta ...

Calendario Serie A - le partite e gli orari della dodicesima Giornata 2018-2019 : Genoa-Napoli , sabato 10 novembre, ore 20.30, Atalanta-Inter , domenica 11 novembre, ore 12.30, Chievo-Bologna , domenica 11 novembre, ore 15.00, - Sky Sport 253 , satellite e fibra, e Sky Sport 384 ,...

Serie A : le probabili formazioni della dodicesima Giornata : Dopo la tre giorni di coppe europee, tornerà in campo la Serie A per la dodicesima giornata di campionato. Apre il turno l'anticipo di stasera Frosinone-Fiorentina. Domani Torino-Parma , 15, , Spal-...

Tutte le probabili formazioni della dodicesima Giornata di Serie A : Le news sono in costante aggiornamento grazie al prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport. FROSINONE-FIORENTINA, venerdì ore 20:30 Frosinone, monitorato Ciano Contro la Fiorentina va verso la ...

Champions League - la Top 11 della Uefa dopo la quarta Giornata : c'è Manolas : La Uefa ha stilato la migliore formazione della due giorni di coppa, in base ai punteggi raccolti nel fantacalcio ufficiale della manifestazione . Un esponente della Serie A: Kostas Manolas , che con ...