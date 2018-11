Gigi e Ross a TvBlog | Baceremo la Fialdini? No | l' ha fatto prima Timperi Ci

61° Zecchino d’Oro 2018 – Quattro puntate al sabato pomeriggio su Raiuno con Francesca Fialdini - Gigi e Ross. Programma e puntate. : Come ogni anno, da tradizione che si rispetti, a novembre arriva lo Zecchino d’oro, il festival di Sanremo in versione baby. Negli ultimi anni la manifestazione canora anzichè cinque giorni di fila, va in onda per Quattro sabati pomeriggio. Appuntamento quindi da oggi e ogni sabato fino al 1° dicembre dalle 16:40 su Raiuno con […] L'articolo 61° Zecchino d’Oro 2018 – Quattro puntate al sabato pomeriggio su Raiuno con Francesca ...

Lo Zecchino d’oro torna con Francesca Fialdini e Gigi e Ross. Baudo e Antonella Elia giurati della prima puntata : Gigi e Ross con Francesca Fialdini Come ogni tradizione che si rispetti, anche quest’anno Rai 1 riapre i battenti del “magico” mondo dello Zecchino d’oro, giunto alla sessantunesima edizione. Dopo gli ascolti in crescita dello scorso anno (nel 2017 i telespettatori sono stati 2.360.000 con il 15.83% a fronte degli 1.595.000 spettatori con l’11.40% di share del 2016), sono stati confermati alla conduzione Francesca ...

Zecchino d'oro 2018 - conduce Francesca Fialdini insieme a Gigi & Ross : Bologna, 8 novembre 2018 - Quattro sabati con lo Zecchino d'oro , quest'anno alla 61esima edizione. Torna sulla rete ammiraglia, Rai1 , lo Zecchino d'oro che, alle 16.35 , dall'Antoniano di Bologna, ...

Gigi Buffon dopo l'esordio col Psg in Champions : 'Il rosso con la Juve? Ho sofferto in silenzio...' : Gigi Buffon , dopo la lunga squalifica per l'espulsione in finale di Champions con la Juve e contro il Real Madrid, è tornato in campo a Napoli. Con la maglia del Psg , però. E al termine della ...

'IENE ieri e oggi' - Gigi e Ross vanno in scena a Maiori : Maiori, con il teatro, ha stabilito da tempo una relazione particolare. Così, dopo il successo della prima edizione, sabato 3 novembre il sipario tornerà ad alzarsi presso la sala polifunzionale'L'...

L’ironia di Gigi D’Alessio al Barone Rosso di Red Ronnie - un grande successo tra Napul’è di Pino Daniele - Vasco Rossi e il nuovo album (video) : Ha avuto le dimensioni del grande evento l'incontro tra Red Ronnie e Gigi D'Alessio al Barone Rosso Live, nella puntata di lunedì 15 ottobre trasmessa come sempre in una diretta multicanale sul profilo Facebook di Red Ronnie, sul canale Youtube e sul sito di OptiMagazine. Oltre 221.000 persone (per più di 71.000 visualizzazioni uniche) hanno assistito alla diretta in cui Gigi D'Alessio si è raccontato per la prima volta ai microfoni di Red ...

Gigi D’Alessio protagonista al Barone Rosso : Immaginavo interesse, ma non pensavo così tanto… Gigi D’Alessio stasera sarà in diretta al Barone Rosso dalle 21 in poi. Il programma sarà in contemporanea in homepage qui su OptiMagazine, su www.roxybar.tv e sulle mie pagine Facebook, YouTube e Periscope, con dirette e storie backstage su Instagram. Stasera in studio ci sarà anche la star sudamericana Fabiola Roudha, che arriva dal Guatemala e che ho già intervistato anni fa in collegamento ...