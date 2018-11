Giampiero Ventura fa il primo punto alla guida del Chievo e negli spogliatoi si dimette

Il disperato ritorno di Giampiero Ventura e gli inspiegabili motivi per cui ha accettato la missione disperata Chievo : Giampiero Ventura è (già) tornato. Non che se ne sentisse molto il bisogno: dopo il disastro della mancata qualificazione ai Mondiali i tifosi italiani non erano ancora pronti per rivedere il suo profilo in panchina, riascoltare le sue conferenze stampe sempre un po’ presuntuose a prescindere dal risultato, ammirare ancora una volta il suo calcio champagne di cui non si sentiva la mancanza. Eppure “mister Libidine” non ha resistito: a distanza ...