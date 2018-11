Giallo a Pisa | Giuseppe ucciso sul divano | scomparsa l’arma del delitto

Giallo nel Pisano : uomo di 27 anni trovato morto nella sua casa : Un giovane di 27 anni è stato trovato morto nella sua casa ieri sera a Montopoli Valdarno, nel Pisano . La notizia del ritrovamento del cadavere è stata pubblicata oggi dalla stampa locale. La vittima, Giuseppe Marchesano, era a terra nel sangue e solo dopo il sopralluogo del medico legale, in nottata, è stato chiarito che il corpo presentava ferite da colpi di arma da fuoco alla testa e in casa non sarebbero state trovate ...

Il Giallo dell’ingegnere di Pisa scomparso in Africa. La famiglia : “È caduto in trappola” : Da circa venti giorni non si hanno più notizie di Fulgencio Obiang Esono, cittadino italiano nato in Guinea Equatoriale e residente a Pisa. È partito per il Togo per un colloquio di lavoro ed è sparito nel nulla. Il timore dei familiari è che l’offerta di lavoro fosse in realtà una trappola e che l'uomo sia stato rapito.Continua a leggere