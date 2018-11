GF Vip - nuova litigata tra Maria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : Daniela Del Secco, la marchesa, torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo Ferrajoli ...

Grande Fratello Vip - la pugnalata di Elia Fongaro a Jane Alexander : 'Nuova fiamma fuori dalla casa - chi è' : Una nuova fiamma per Elia Fongaro . Mentre Jane Alexander è ancora nella casa del Grande Fratello Vip , l'ex Velino secondo il settimanale Oggi avrebbe una spasimante la cui identità rimane al momento ...

Ecco l'università senza merito che piace alla nuova Italia ignorante e inViperita : Com’è noto in Italia la ricerca accademica acquisisce credibilità in base al monitoraggio delle Iene, ragion per cui non c’è da sorprendersi se è montata l’indignazione pubblica a seguito di questa denuncia della trasmissione di Italia 1: l’Università di Verona ha bandito un assegno di ricerca da 115 mila euro, anziché i consueti 19 mila, affidandolo a una ricercatrice il cui profilo coincide esattamente con quello delineato dal bando che, ...

Il Grande Fratello Vip 2018 raddoppia - giovedì prossimo una nuova puntata speciale : Dopo l'esperimento con Fabrizio Corona , il Grande Fratello Vip 2018 raddoppia ancora una volta e giovedì 8 novembre trasmetterà una nuova puntata speciale. Ad anticiparlo è la Fan Page ufficiale di ...

Il Grande Fratello Vip 2018 accelera con due eliminati e una nuova doppia puntata : anticipazioni 29 ottobre : Il Grande Fratello Vip 2018 torna in onda oggi, 29 ottobre, come singolo appuntamento della settimana ma la prossima il reality show di Canale 5 tornerà nuovamente alla doppia puntata, il lunedì e il giovedì. Mediaset ha deciso di premere il piede sull'acceleratore, soprattutto alla luce degli ascolti poco positivi, e oggi annuncia addirittura una possibile, doppia, eliminazione. Alla conduzione del programma ci sarà ancora Ilary ...

Ascolti flop al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione sulla nuova opinionista : La sesta puntata del Grande Fratello Vip è un flop: gli Ascolti e lo share scendono rovinosamente. Non è bastata la violenta lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona e nemmeno l’ “attesissimo” chiarimento tra l’ex agente e la fidanzata Silvia Provvedi a far impennare la curva dell’Auditel. In una serata difficile per la tanta concorrenza (gli addetti ai lavori avevano giudicato “suicida” la scelta di collocare la sesta puntata del reality al ...

Anticipazioni GF Vip : Maria De Filippi nuova opinionista? : Maria De Filippi approda al Grande Fratello Vip? Maria De Filippi al GF Vip come opinionista? A dare questo clamoroso scoop, come riportato dal popolare blog televisivo TvBlog.it, è stato poco fa su facebook il direttore del magazine Nuovo Riccardo Signoretti. Difatti quest’ultimo, in base alle indiscrezioni raccolte in queste ore, ha rivelato sul popolare social network quanto segue: “GF VIP, arriva Maria De Filippi come ...

GFVip - Patrizia De Blanck contro la Marchesa : «La denuncio - per lei ho rifiutato il reality. È la nuova Wanna Marchi» : 'Mi sono limitata a dire la verità. Lei mi ha dato della poveraccia, ma rispedisco le offese al mittente. La Del Secco vede negli altri i difetti che non sopporta Il in se stessa. E stata lei a ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella nuova concorrente : ma Barbara D'urso dice di no : Il Grande Fratello Vip quest'anno non brilla per gli ascolti e il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini è ben lontano dai risultati delle prime edizioni. Gli autori ...

Malore per Francesco Monte al Grande Fratello Vip : ora è nuovamente in casa : Malore per Francesco Monte al Grande Fratello Vip. L'annuncio è stato dato sul profilo ufficiale Instagram del programma. L'ex tronista è uscito momentaneamente dalla casa per effettuare dei controlli medici. Sui social è scoppiata la bufera. In tanti attribuiscono il Malore di Francesco Monte ad una crisi d'ansia scatenata dall'eccessivo stress accusato nella puntata serale di ieri. Monte e Signorini hanno avuto un duro scontro in diretta per ...

Grande Fratello Vip - gli autori le provano tutte per far decollare il programma. E giovedì nuova puntata speciale con Fabrizio Corona e Barbara D’Urso : Gli autori del Grande Fratello Vip 3 le tentano tutte per far rianimare questa edizione, così hanno cominciato a sparigliare le carte. Anzitutto buttando dentro la Casa altri tre vip da macello: Alessandro Cecchi Paone (che all’inizio degli anni 2000 criticava aspramente il programma: come si cambia!), l’ex sellerona Ela Weber e la showgirl, o presunta tale, Maria Monsè. Quest’ultima aveva un conto aperto con la Marchesa ...