Germania | Seehofer rinuncerà a guida Csu

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - 'Non esiste' : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini "Chiuderemo gli aeroporti". Ultime notizie, scontro con Germania sui rimpatri: Berlino, 'per ora stop ai voli charter in Italia'.

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - "Non esiste" : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini “Chiuderemo gli aeroporti”. Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti": Berlino, "per ora stop a voli charter"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Scontro Governo-Germania - Salvini “chiusi aeroporti”/ Caos Migranti : Seehofer smentisce - Gentiloni attacca : Migranti, Salvini “Chiuderemo gli aeroporti”. Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti", con la Merkel che avrebbe già programmato due date(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Migranti - Salvini : "Chiudiamo gli aeroporti"/ Scontro con Germania su "dublinanti" : rottura con Seehofer? : Migranti, Salvini “Chiuderemo gli aeroporti”. Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti", con la Merkel che avrebbe già programmato due date(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:14:00 GMT)

Seehofer vince la partita sui migranti : la Germania accetterà solo quelli qualificati : Il governo tedesco ha annunciato oggi di avere raggiunto un accordo sulla nuova legge per l’immigrazione. L’intesa renderà più difficile ottenere asilo in Germania agli immigrati più poveri e privi di un titolo di studio. La bozza della legge – consultata da alcuni giornalisti tedeschi – dice che l’

Germania - IL ministro Seehofer : 'ottimista sull'accordo con l'Italia sui migranti' : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si dice "ottimista" per quanto riguarda l'accordo in discussione con l'Italia sui rifugiati. "Lo chiuderemo", ha assicurato il leader dell'Unione ...

Salvini “Nessun accordo migranti con Germania”/ Ultime notizie - Seehofer smentito - Mattarella "Collaboriamo" : migranti, Germania "Patto con l'Italia per rimpatri". Ultime notizie, Seehofer “Mancano la firma di Salvini e la mia ma arriveranno". I tedeschi sicuri che l'Italia firmerà l'accordo(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:34:00 GMT)

MIGRANTI "ACCORDO Germania-ITALIA"/ Ultime notizie - patto Seehofer-Salvini - cosa cambia per il nostro paese? : MIGRANTI, Germania "patto con l'Italia per rimpatri". Ultime notizie, Seehofer “Mancano la firma di Salvini e la mia ma arriveranno". I tedeschi sicuri che l'Italia firmerà l'accordo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:01:00 GMT)

Migranti - "accordo Germania-Italia"/ Ultime notizie - patto Seehofer-Salvini per scambio profughi a somma zero : Migranti, Germania "patto con l'Italia per rimpatri". Ultime notizie, Seehofer “Mancano la firma di Salvini e la mia ma arriveranno". I tedeschi sicuri che l'Italia firmerà l'accordo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:17:00 GMT)

Accordo Italia-Germania sui migranti. Seehofer annuncia : "Manca solo la firma" : "L'Accordo con l'Italia è concluso. Mancano le due firme di due colleghi italiani e la mia": lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, stamane al Bundestag a proposito dell'Accordo sul respingimento dei migranti registrati in Italia e fermati al confine tedesco.Lunedì Seehofer aveva reso noto che per l'approvazione finale del testo manca soltanto la firma di Matteo Salvini. Da parte sua, il titolare del ...

Manca solo la firma. Seehofer annuncia l'accordo Italia-Germania sui migranti : "l'accordo con l'Italia è concluso. Mancano le due firme di due colleghi italiani e la mia": lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, stamane al Bundestag a proposito dell'accordo sul respingimento dei migranti registrati in Italia e fermati al confine tedesco.Lunedì Seehofer aveva reso noto che per l'approvazione finale del testo Manca soltanto la firma di Matteo Salvini. Da parte sua, il titolare del ...