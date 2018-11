Genova | messa per vittime del Ponte Morandi sulla Portaerei Cavour

Ponte di Genova e strage del Pollino : messa per i cinque morti di Torre del Greco : Torre DEL Greco - A due mesi dalla stragi di agosto - il crollo del Ponte Morandi a Genova e la piena del Pollino in Calabria - Torre del Greco ricorda le sue cinque vittime, cinque vite spezzate nel ...

Pallanuoto : oggi la Partita del Centenario - un messaggio d’amore per Genova : Tutto pronto per la centesima edizione del campionato di Serie A1 di Pallanuoto. Uno sport molto vicino alla Liguria non ha voluto lasciare sola Genova in un momento così difficile dopo la caduta del Ponte Morandi: un messaggio d’amore per il capoluogo ligure arriva dalla Partita del Centenario, con un evento di solidarietà alla Piscina Sciorba. A sfidarsi oggi alle 18 sono il Settebello guidato da Sandro Campagna e l’All Star Team, una ...